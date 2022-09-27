Берлин не готов передать Украине танки: в чем проблема – что происходит с Германией как с лидером ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью The New York Times признался, что правительство его страны сознательно не предоставляет Украине танки – якобы, чтобы не спровоцировать войну между НАТО и РФ. В то же время, уверяет Шольц, ФРГ поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии. Как расцениваете подобные заявления? Можно ли говорить, что Германия утрачивает лидерство в ЕС? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Шольц в интервью The New York Times просто подтвердил неизменность позиции касательно передачи Украине танков

Магистр государственного управления, политолог, социолог Владимир Воля рассуждает так:

"Появилась очередная публикация спекулятивного характера, что Германия отказывается передавать Украине танки – и что это чуть ли не предательство. Выглядит это как попытка навесить некое клише обвинительного толка на ФРГ".

На самом деле, поясняет эксперт, все эти игры с критикой правительства Шольца носят политическую подоплеку. Прежде всего – внутриполитическую.

"Оппозиция сейчас очень критикует немецкую власть. И понятно, что то же самое делают некоторые страны, у которых натянутые отношения с ФРГ, являющейся лидером ЕС и занимающей жесткую позицию касательно несоответствий отдельных моментов Конституции тех же Польши и Венгрии стандартам Евросоюза. Отсюда – определенные внешнеполитические атаки, в том числе посредством американских СМИ. С другой стороны – внутриполитическая борьба", – отмечает Владимир Воля.

Всё это, продолжает он, приводит к появлению подобных публикаций в стиле "плохое немецкой правительство не дает Украине танки". При этом, акцентирует политолог, касательно предоставления ВСУ танков западного производства имеется консолидированная позиция США, Великобритании, Франции и Германии, что они пока поставляться не будут. Чтобы, во-первых, не спровоцировать большую эскалацию конфликта. А, во-вторых, для обслуживания такого вида техники в Украине нет материально-технической базы.

"Прежде всего, западные страны передают нам советскую технику, совместимую с российской. Тем самым технически унифицируются страны НАТО, переходя исключительно на современные виды вооружения. Да и нам такого вида технику обслуживать проще, в том числе на территории сопредельных государств – Польши, Румынии, Болгарии. Так что не передача ВСУ современных танков – позиция не отдельно Германии, а в целом НАТО. Нравится нам это или нет. И не надо тут искать некого исключительно немецкого предательства", – уверяет Владимир Воля.

Так что, подчеркивает он, Шольц в интервью The New York Times просто подтвердил неизменность позиции касательно передачи Украине танков. Возможно, она измениться – и страны НАТО примут консолидированное решение о предоставлении ВСУ танков западного образца. Но пока этого нет.

"Что касается лидерства Германии в ЕС, то оно измеряется вкладом ее экономики в бюджет данного образования, – говорит Владимир Воля. – Именно ФРГ является главным спонсором, донором Евросоюза. И в обозримом будущем это лидерство сохранится, потому что у Германии, несмотря на проблемы последних лет, — самая сильная экономика в ЕС. Сейчас с ней пытается конкурировать Польша. Но до немецкого уровня ей еще далеко. Можно сколько угодного спекулировать на том, что Германия якобы утрачивает лидерскую позицию в ЕС, на самом деле это не так".

Не исключено, что проблема в техническом состоянии танков "Леопард"

Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов считает, что заявления Шольца касательно не предоставления Украине танков демонстрирует, прежде всего, проблему самой Германии.

"По разным источникам, политика разоружения, проводимая предыдущим канцлером Меркель, привела к тому, что сам Бундесвер фактически недовооружен. Об этом говорит та же история с попыткой Португалии передать Украине немецкие танки "Леопард". Намерения не были реализованы из-за технического состояния "Леопардов". Не исключено, что и у самой Германии исправных танков данной модели не так много. Об этом же говорит тот факт, что очень тяжело идут переговоры не только о передаче этих танков Германией – Украине, но и о замене на "Леопарды" танков советского производства в той же Словакии. Всё это указывает, прежде всего, на проблемы технического характера, которые есть у Германии. Ну, а сам Шольц должен как-то облекать подобного рода неприятные моменты в некую правдоподобную форму", – поясняет эксперт.

При этом он призывает не забывать, что Германия предает нам мощные артсистемы, зенитные установки, реактивные системы залпового огня (РСЗО).

"И на этом фоне смешно выглядит заявление канцлера, что передача танков приведет к конфликту НАТО с РФ, – уверен Александр Леонов. – А передача систем РСЗО, получается, не приведет…".

Проблема Шольца, по мнению эксперта, еще и в том, что достаточно длительное время в Бундестаге была широкая коалиция. И Шольц не может критиковать предшественников (мол, они не думали об обороне, разоружались), ведь получится, что он будет критиковать и свою партию.

"И всё же мне здесь видится, прежде всего, техническая проблема. Тем более, что в немецком обществе есть консенсус о необходимости помогать Украине. И что в экономических проблемах Германии, связанных с энергетикой, виновата в первую очередь Россия, ее агрессия против Украины и действия против стран ЕС. И общественное мнение, думаю, подталкивает руководство Германии к помощи Украине", – подчеркивает Александр Леонов.

Что касается лидерства Германии, продолжает эксперт, то она его занимает из-за того, что является ведущей экономикой в ЕС. Поскольку ее главный конкурент на лидерство – Великобритания – вышла из Евросоюза, составить конкуренцию ФРГ может лишь Франция. И то тут есть свои нюансы.

"Так что лидерств ФРГ в ЕС на данный момент ничего не угрожает, – считает Александр Леонов. – Но ее политическая позиция, вызывающая определенные вопросы, может привести к появлению своеобразного восточного блока в составе ЕС. Если эти страны будут координировать свои действия, они могут даже формализировать свой союз в Евросоюзе. И тогда это будет коллективный лидер, к мнению которого придется прислушиваться и Германии. Думаю, что вступление Украины в ЕС (рано или поздно) как раз таки приведет к появлению такой структуры. Поскольку Украина сама по себе – страна с большим потенциалом, а после победы в войне с Россией точно сможет объединить вокруг себя ряд государств восточной Европы".

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