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Берлин объяснил, почему резко изменил позицию по ударам Украины по РФ

В Германии говорят, что адаптировались к новым реалиям войны

сегодня, 07:52 comments2204
Автор:
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Кравцев Сергей
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Германия смягчила запрет для Украины на удары своим оружием по Российской Федерации. К этому привела адаптация страны к новым условиям войны. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает "ZDF".

Берлин объяснил, почему резко изменил позицию по ударам Украины по РФ

Борис Писториус. Фото: из открытых источников

Борис Писториус подчеркнул, что считает правильным решение разрешить Киеву поражать немецким оружием отдельные военные объекты на территории России.                                                                                                                                         

"Это то, что мы всегда делали с начала войны, которую Путин ведет против Украины. Мы адаптировались к ситуации, адаптировали нашу стратегию в каждом конкретном случае", — сказал министр обороны ФРГ.

Читайте также на портале "Комментарии" — параллельно с переговорами о саммите мира и гарантиях безопасности, Украина ведет с партнерами переговоры и по поводу разрешения наносить удары их оружием по России. Это подтвердил в недавнем интервью Reuters президент Владимир Зеленский. Как оцениваете перспективы этих кейсов переговоров (саммит мира, гарантии безопасности, разрешение бить западным вооружением по территории страны-агрессора)? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.                                

Также издание "Комментарии" сообщало – немецкий кацлер Олаф Шольц прокомментировал идею закрытия неба над Украиной.

Ранее "Комментарии" информировали — удары по РФ и войска НАТО в Украине: что дал понять Запад, с чем пока большие сложности.




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Источник: https://www.zdf.de/
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