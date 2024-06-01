Берлин объяснил, почему резко изменил позицию по ударам Украины по РФ

Германия смягчила запрет для Украины на удары своим оружием по Российской Федерации. К этому привела адаптация страны к новым условиям войны. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает "ZDF".

Борис Писториус. Фото: из открытых источников

Борис Писториус подчеркнул, что считает правильным решение разрешить Киеву поражать немецким оружием отдельные военные объекты на территории России.

"Это то, что мы всегда делали с начала войны, которую Путин ведет против Украины. Мы адаптировались к ситуации, адаптировали нашу стратегию в каждом конкретном случае", — сказал министр обороны ФРГ.

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