Шольц прокомментировал идею закрытия неба над Украиной

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что исключает отправку немецких войск в Украину, а также их участие в создании бесполетной зоны над ее территорией. Как передает портал "Комментарии", заявление канцлера ФРГ цитирует немецкий телеканал "ntv".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

"Мы не хотим идти туда (ред. – в Украину) с нашими солдатами. Это касается и безрассудного предложения о бесполетной зоне. Это означало бы лишь то, что нам пришлось бы сбивать самолеты другой страны своими собственными", — заявил глава немецкого правительства.

По словам Шольца, это бы означало, что Германия "находится в состоянии войны", однако войну между Североатлантическим Альянсом и Россией необходимо предотвратить.

Отметим, ряд стран НАТО готовы расширить поддержку Украины и действовать непосредственно на украинской территории. Об этом сообщает немецкий таблоид "Bild".

Издание, ссылаясь на свои источники, отмечает, что за расширение помощи выступают: Эстония; Великобритания; Польша; Канада; Литва; Франция.

Якобы против выступили только США и Германия. Пока окончательных решений нет, но вопрос поднимается в нескольких направлениях. В частности, идет обсуждение вопроса обучения украинских военных. Речь идет об обучении Сил обороны инструкторами Альянса непосредственно на территории Украины. Как отметил бывший глава оперативного штаба Министерства обороны Германии Нико Ланге, умнее и экономичнее послать инструкторов на запад Украины, чем заставлять сотни тысяч украинцев летать по Европе.

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