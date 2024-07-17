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Берлин предметно готовится к войне с РФ: куда собирается перемещать войска НАТО

Newsweek сообщает, что Германия разрабатывает планы по перемещению войск НАТО в случае войны с РФ

сегодня, 14:55
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Кравцев Сергей

В Минобороны Германии подтвердили, что разрабатывают экстренные планы перемещения "сот тысяч" войск НАТО через свою территорию в случае войны с РФ. Причиной тому стали сообщения СМИ о том, что подготовка усугубляется на фоне косвенного конфликта Запада с Москвой. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет Newsweek.

Берлин предметно готовится к войне с РФ: куда собирается перемещать войска НАТО

Военные Германии. Фото: из открытых источников

В материале отмечается, что спикер Командования национальной обороны Бундесвера в Берлине подтвердил для издания, что секретный "Оперативный план Германии" (OPLAN DEU) "непрерывно прорабатывается под ответственностью Командования национальной обороны Бундесвера и постоянно обновляется".

Такие слова прозвучали после того, как на прошлой неделе Der Spiegel заявил о том, что Берлин готовится перебросить через свою территорию около 800 тысяч военнослужащих НАТО и 200 тысяч единиц техники, если напряженная ситуация с Россией перерастет в полномасштабную войну.

"Способность быстро передислоцировать крупные военные контингенты НАТО на восточный фланг альянса в случае ухудшения ситуации с безопасностью является центральным столбом обычного сдерживания. Важной задачей Германии является гарантирование запланированного развертывания и поставки союзнических и немецких войск, особенно посредством поддержки со стороны принимающей страны, которая является общегосударственным. задачей с Германией как центральным узлом. Согласно планам НАТО, несколько сотен тысяч солдат должны быть обеспечены постоянной логистической и медицинской помощью", — пояснил представитель командования.

Журналисты Der Spiegel сообщили, что немецкие и натовские планировщики рассматривают вопрос о том, как распределить эти огромные силы по основным транспортным магистралям страны, уделяя внимание 300-мильной автомагистрали А2, пролегающей от западного города Оберхаузен до окрестностей Берлина на востоке страны, недалеко границы. Такой маршрут и несколько ключевых мостов, как ожидается, станут главной целью для ударов РФ в случае войны.

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