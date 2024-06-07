Берлин "раздражает" союзников в НАТО: какие разногласия по поддержке Украины

Германия якобы вызывает раздражение многих союзников в Североатлантическом альянсе тем, что противится слову "миссия" в названии новой программы поддержки Украины. Как сообщает портал "Комментарии", такую информацию от дипломатических источников получило агентство dpa, после чего ее распространил ряд немецких СМИ.

Германия. Фото: из открытых источников

Отмечается, что программу якобы хотят назвать NATO Mission Ukraine, а Германия высказывается против слова "миссия" из-за опасений, что это создаст ошибочное впечатление о якобы намерениях НАТО отправлять в Украину западных военных и российская пропаганда дополнительно воспользуется этим для продвижения нарратива об "агрессивном блоке". всевозможной дезинформации.

Для практически всех других союзников эти аргументы Берлина вроде бы выглядят совершенно "непонятными" и "ненужным оглядыванием на Россию".

Германия полностью поддерживает содержательную составляющую плана поддержки. Со своей стороны Берлин предлагает назвать программу поддержки PACT, которая будет сокращением от Pledge Assistance Coordination and Training и будет дословно описывать, что план НАТО предусматривает координацию военной помощи Украине. Но среди других союзников эта идея не нашла поддержки.

В МИД Германии отказались от официальных комментариев по поводу этих дебатов, ссылаясь на конфиденциальность переговоров между союзниками.

Стоит напомнить, что обсуждения касаются перехода к НАТО той координационной работы по поддержке Украины, которую до сих пор осуществляли в формате "Рамштайн" под лидерством США – из-за непредсказуемости дальнейшей политики Штатов в случае победы Дональда Трампа. О новой программе должны финально договориться на саммите в Вашингтоне.

Читайте на портале "Комментарии" — канцлер Германии Олаф Шольц высказался о недавнем разрешении для Киева наносить удары вооружением, предоставленным Берлином, по территории страны-агрессора России. Так, глава правительства ФРГ отметил законное право Украины на самозащиту от вражеских атак.



