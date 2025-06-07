Берлин сильно спешит: сколько времени осталось до прямой войны с РФ

У Германии есть всего три года, чтобы полностью вооружиться для возможной агрессии со стороны России. Власти ФРГ планируют завершить ключевые закупки уже к 2028 году. Об этом пишет The Guardian.

Военные Германии. Фото: из открытых источников

Глава Федерального ведомства по военным закупкам Аннет Леннигк-Эмден рассказала, что у Вооруженных сил Германии осталось всего три года, чтобы приобрести оборудование для противодействия возможной российской атаке на территорию НАТО.

"Все необходимое для полной готовности к обороне страны должно быть приобретено до 2028 года", — заявила Леннигк-Эмден.

Между тем начальник обороны генерал Карстен Бройер предупредил, что Россия может быть готова "начать масштабную атаку на территорию НАТО" уже в 2029 году.

Он обратил внимание, что Россия накапливает боеприпасы и танки для возможной атаки на балтийских членов НАТО.

Ленигк-Эмден в свою очередь подчеркнула, что новое правительство канцлера Фридриха Мерца поддерживает курс на модернизацию, выделяя огромные суммы денег, а речь идет о сотнях миллиардов евро, которые идут на оборону.

Она также отметила, что приоритетом будет тяжелая техника, такая как противовоздушные танки Skyranger.

Читайте также на портале "Комментарии" — членство Украины в ЕС и НАТО: ряд страна выступили с важным заявлением.

Также издание "Комментарии" сообщало – Североатлантический альянс призывает европейские государства-члены значительно увеличить количество наземных противовоздушных сил для подготовки к возможной агрессии России, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Североатлантический союз поставил цель для европейских членов пятикратного наращивания наземных ПВО, при этом для каждой страны будут определены индивидуальные цели, но без четких сроков их достижения.



