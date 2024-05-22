Берлин упрекнул Париж: что не так с поставками оружия в Украину

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Кравцев Сергей
Глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала Францию ускорить поставки оружия в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".
Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. Фото: из открытых источников
Помимо этого Штрак-Циммерманн призвала западных министров отправить больше оружия, боеприпасов и систем ПВО в Украину, и сделать это быстро.
Кильский институт Германии, который занимается сбором данных о вкладе стран в войну в Украину, считает Францию явным отстающим государством, когда речь заходит о военной помощи, — далеко позади Германии, которая уступает только Соединенным Штатам.
Стоит отметить, Германия выступает одним из ключевых игроков в оказании всесторонней помощи Украине, поставляя ей вооружение, а также предоставляя политическую и финансовую поддержку. Немецкая военная помощь играет критически важную роль в обороноспособности Украины.
Помимо военной сферы, Германия активно содействует интеграции Украины в Европейский союз. Канцлер Олаф Шольц лично участвует в продвижении этого вопроса.
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