Берлин упрекнул Париж: что не так с поставками оружия в Украину

Глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала Францию ускорить поставки оружия в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".

Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. Фото: из открытых источников

"У нас есть проблема, что в то время как Польша делает много как соседняя страна, в то время как Германия делает много, Франция делает сравнительно мало", — заявила Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

Помимо этого Штрак-Циммерманн призвала западных министров отправить больше оружия, боеприпасов и систем ПВО в Украину, и сделать это быстро.

"У Украины нет времени, и все, все, все должно происходить гораздо быстрее. Я ожидаю, что Франция, именно потому, что она является важной страной, не только произносит громкие речи, но и подкрепляет свои слова действиями", — подчеркнула она.

Кильский институт Германии, который занимается сбором данных о вкладе стран в войну в Украину, считает Францию явным отстающим государством, когда речь заходит о военной помощи, — далеко позади Германии, которая уступает только Соединенным Штатам.

Стоит отметить, Германия выступает одним из ключевых игроков в оказании всесторонней помощи Украине, поставляя ей вооружение, а также предоставляя политическую и финансовую поддержку. Немецкая военная помощь играет критически важную роль в обороноспособности Украины.

Помимо военной сферы, Германия активно содействует интеграции Украины в Европейский союз. Канцлер Олаф Шольц лично участвует в продвижении этого вопроса.

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