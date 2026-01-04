logo

Главная Новости Мир Германия Берлин в темноте: из-за чего блекаут в Германии
commentss НОВОСТИ Все новости

Берлин в темноте: из-за чего блекаут в Германии

В Берлине десятки тысяч человек остались без света: расследуют возможную диверсию

4 января 2026, 16:05
В юго-западных районах Берлин из- за масштабного аварийного отключения электроэнергии десятки тысяч жителей остались без света и отопления в морозную погоду.

Берлин в темноте: из-за чего блекаут в Германии

В Берлине нет света

Причиной инцидента стал пожар на кабельной эстакаде вблизи одной из электростанций, в результате чего были повреждены ключевые линии электроснабжения. Правоохранители не исключают умышленный поджог и рассматривают версию диверсии.

К расследованию привлечено подразделение государственной безопасности, которое занимается политически мотивированными преступлениями. Сообщается, что поступило письмо с заявлением о взятии ответственности за событие, однако лицо отправителя пока не установлено.

Из более чем 45 тысяч домохозяйств, которые сначала остались без электроэнергии, поставки возобновили лишь примерно для 7 тысяч. Без света до сих пор находятся около 38 тысяч домов и более 2 тысяч предприятий. Полное восстановление электроснабжения ожидается не раньше четверга.

Из-за аварии не работают системы отопления, уличного освещения и сигнализации. Часть магазинов закрыта, наблюдаются перебои со связью и теплоснабжением. Городские власти открыли пункты обогрева и экстренной помощи, а полиция усилила патрулирование.

Жителей призывают по возможности временно переехать к родственникам или знакомым, а также соблюдать меры безопасности до полного восстановления инфраструктуры.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что во властных кругах Украины считают, что возможное отстранение Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины существенно ослабит способность государства к самозащите. По оценкам собеседников, такие кадровые шаги могут стать серьезным ударом по потенциалу безопасности страны.



Источник: https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/ungluecke/stromausfall-in-berlin-zehntausende-verbringen-winternacht-in-eisiger-kaelte-und-dunkelheit-accg-200405238.html
