Головна Новини Світ Німеччина Берлін в темряві: через що блекаут у Німеччині
commentss НОВИНИ Всі новини

Берлін в темряві: через що блекаут у Німеччині

У Берліні десятки тисяч людей залишилися без світла: розслідують можливу диверсію

4 січня 2026, 16:05
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У південно-західних районах Берліну через масштабне аварійне відключення електроенергії десятки тисяч мешканців залишилися без світла й опалення у морозну погоду.

Берлін в темряві: через що блекаут у Німеччині

У Берліні немає світла

Причиною інциденту стала пожежа на кабельній естакаді поблизу однієї з електростанцій, унаслідок чого були пошкоджені ключові лінії електропостачання. Правоохоронці не виключають умисний підпал і розглядають версію диверсії.

До розслідування залучено підрозділ державної безпеки, який займається політично мотивованими злочинами. Повідомляється, що надійшов лист із заявою про взяття відповідальності за подію, однак особа відправника наразі не встановлена.

З понад 45 тисяч домогосподарств, які спочатку залишилися без електроенергії, постачання відновили лише приблизно для 7 тисяч. Без світла досі перебувають близько 38 тисяч будинків та понад 2 тисячі підприємств. Повне відновлення електропостачання очікується не раніше четверга.

Через аварію не працюють системи опалення, вуличне освітлення та сигналізації. Частина магазинів зачинена, спостерігаються перебої зі зв’язком і теплопостачанням. Міська влада відкрила пункти обігріву та екстреної допомоги, а поліція посилила патрулювання.

Мешканців закликають, за можливості, тимчасово переїхати до родичів або знайомих, а також дотримуватися заходів безпеки до повного відновлення інфраструктури.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у владних колах України вважають, що можливе усунення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України суттєво послабить здатність держави до самозахисту. За оцінками співрозмовників, такі кадрові кроки можуть стати серйозним ударом по безпековому потенціалу країни.



Джерело: https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/ungluecke/stromausfall-in-berlin-zehntausende-verbringen-winternacht-in-eisiger-kaelte-und-dunkelheit-accg-200405238.html
