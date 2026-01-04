Берлін в темряві: через що блекаут у Німеччині

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
У південно-західних районах Берліну через масштабне аварійне відключення електроенергії десятки тисяч мешканців залишилися без світла й опалення у морозну погоду.
У Берліні немає світла
Причиною інциденту стала пожежа на кабельній естакаді поблизу однієї з електростанцій, унаслідок чого були пошкоджені ключові лінії електропостачання. Правоохоронці не виключають умисний підпал і розглядають версію диверсії.
До розслідування залучено підрозділ державної безпеки, який займається політично мотивованими злочинами. Повідомляється, що надійшов лист із заявою про взяття відповідальності за подію, однак особа відправника наразі не встановлена.
З понад 45 тисяч домогосподарств, які спочатку залишилися без електроенергії, постачання відновили лише приблизно для 7 тисяч. Без світла досі перебувають близько 38 тисяч будинків та понад 2 тисячі підприємств. Повне відновлення електропостачання очікується не раніше четверга.
Через аварію не працюють системи опалення, вуличне освітлення та сигналізації. Частина магазинів зачинена, спостерігаються перебої зі зв’язком і теплопостачанням. Міська влада відкрила пункти обігріву та екстреної допомоги, а поліція посилила патрулювання.
Мешканців закликають, за можливості, тимчасово переїхати до родичів або знайомих, а також дотримуватися заходів безпеки до повного відновлення інфраструктури.