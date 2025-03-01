Берлин заполонили российские флаги: что происходит (ФОТО)

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", сегодня в Берлине проходит марш так называемой демократической российской оппозиции. Один из его организаторов Илья Яшин рассказал DW о целях этой акции.
Акция российской оппозиции
Российский оппозиционер считает, что такая акция особенно важна в эти дни, на фоне заявлений США о попытках добиться прекращения войны в Украине.
Он отметил, что именно сейчас очень важно, чтобы звучал голос антивоенных россиян, чтобы Россия ассоциировалась не только с Путиным, не только с наемниками, не только с оккупантами, грабителями и убийцами, но и с нормальными людьми.
По сообщениям немецкого таблоида "Bild", акция проходит под лозунгом "россия против путина".
Среди участников – колонна "Русского добровольческого корпуса" (РДК), который воюет на стороне Украины.
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