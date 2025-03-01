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Берлин заполонили российские флаги: что происходит (ФОТО)

В Берлине продолжается марш «российской оппозиции» под лозунгом «россия против путина»

сегодня, 15:24
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", сегодня в Берлине проходит марш так называемой демократической российской оппозиции. Один из его организаторов Илья Яшин рассказал DW о целях этой акции.

Берлин заполонили российские флаги: что происходит (ФОТО)

Акция российской оппозиции

Российский оппозиционер считает, что такая акция особенно важна в эти дни, на фоне заявлений США о попытках добиться прекращения войны в Украине.

"Эта акция становится особенно важной и знаковой. На фоне очень странно начавшихся переговоров между Путиным и Трампом, между американской администрацией и Кремлем, на фоне очень странных заявлений, которые как будто бы приравнивают жертву и агрессию и даже перекладывают ответственность за начало войны на страну, которая подверглась агрессии", – заявил Илья Яшин.

Он отметил, что именно сейчас очень важно, чтобы звучал голос антивоенных россиян, чтобы Россия ассоциировалась не только с Путиным, не только с наемниками, не только с оккупантами, грабителями и убийцами, но и с нормальными людьми.

"Мы хотим показать лицо нормальной, цивилизованной, мирной, демократической России. Хотим, чтобы наш голос был услышан и в России, и на Западе, хотим, чтобы российские антивоенные граждане получили свою субъектность. В этом смысл этого марша", – высказался Яшин.

По сообщениям немецкого таблоида "Bild", акция проходит под лозунгом "россия против путина".

Среди участников – колонна "Русского добровольческого корпуса" (РДК), который воюет на стороне Украины.

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Берлин заполонили российские флаги: что происходит (ФОТО) - фото 2



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