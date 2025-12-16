Берлинский саммит приближает мир в Украине: в чем произошел переломный момент

Вечером 15 декабря в Берлине завершился двухдневный международный саммит, посвященный Украине. В переговорах приняли участие президент Владимир Зеленский, лидеры стран Европейского Союза, а также спецпосланники США Стив Виткофф и Джаред Кушнер. По итогам встречи мир в Украине сейчас оценивают как "ближе, чем когда-либо раньше", сообщает немецкое издание BILD.

Германия. Фото: из открытых источников

В ходе саммита европейские партнеры предложили комплекс подходов к гарантиям безопасности для Украины после завершения войны. Речь идет о возможном размещении на украинской территории контингента из добровольцев стран так называемой "Коалиции желающих".

Отдельно обсуждалась поддержка и дальнейшее развитие вооруженных сил Украины численностью до 800 тысяч военнослужащих в мирное время. Контроль соблюдения режима прекращения огня, по замыслу сторон, могут взять на себя США и международные организации. Европейский Союз, со своей стороны, подтвердил поддержку курса Украины на вступление в ЕС и готовность инвестировать в послевоенное восстановление.

Как отмечает немецкий таблоид, итоги берлинского саммита европейские лидеры обсудили с президентом США Дональдом Трампом. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что американский лидер предложил Украине действительно веские гарантии безопасности. Сам Трамп, общаясь с журналистами в Белом доме, подчеркнул, что считает заключение мирного соглашения реалистичным в ближайшее время.

В то же время Фридрих Мерц призвал Россию объявить рождественское перемирие, назвав его возможным первым шагом к постоянному прекращению огня. Подобную позицию высказал и президент Франции Эмманюэль Макрон, отметив, что дальнейшие решения теперь зависят от Москвы. Кремль официально не отреагировал на наработки, представленные в Берлине.

