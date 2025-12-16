Берлінський саміт наближає мир в Україні: у чому відбувся переломний момент

Увечері 15 грудня в Берліні завершився дводенний міжнародний саміт, присвячений Україні. У переговорах взяли участь президент Володимир Зеленський, лідери країн Європейського Союзу, а також спецпосланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер. За підсумками зустрічі мир в Україні нині оцінюють як "ближчий, ніж будь-коли раніше", повідомляє німецьке видання BILD.

Під час саміту європейські партнери запропонували комплекс підходів до гарантій безпеки для України після завершення війни. Йдеться, зокрема, про можливе розміщення на українській території контингенту з добровольців країн так званої "Коаліції охочих".

Окремо обговорювалася підтримка та подальший розвиток Збройних сил України чисельністю до 800 тисяч військовослужбовців у мирний час. Контроль за дотриманням режиму припинення вогню, за задумом сторін, можуть узяти на себе США та міжнародні організації. Європейський Союз, зі свого боку, підтвердив підтримку курсу України на вступ до ЄС і готовність інвестувати у повоєнну відбудову.

Як зазначає німецький таблоїд, підсумки берлінського саміту європейські лідери обговорили з президентом США Дональдом Трампом. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що американський лідер запропонував Україні справді вагомі безпекові гарантії. Сам Трамп, спілкуючись із журналістами у Білому домі, наголосив, що вважає укладення мирної угоди реалістичним уже найближчим часом.

Водночас Фрідріх Мерц закликав Росію оголосити різдвяне перемир’я, назвавши його можливим першим кроком до сталого припинення вогню. Подібну позицію висловив і президент Франції Емманюель Макрон, зазначивши, що подальші рішення тепер залежать від Москви. Кремль наразі офіційно не відреагував на напрацювання, представлені в Берліні.

