Беспрецедентная сумма: сколько Германия готовится потратить на подготовку к войне

Берлин намерен утвердить масштабный пакет военных закупок на 50 млрд евро, который завершит рекордный год по перевооружению Германии. На период 2025-2030 годов страна намерена потратить на оборону в общей сложности 650 млрд евро. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Financial Times".

Армия Германии. Фото: из открытых источников

Журналисты обратили внимание, что эта сумма вдвое больше, чем за предыдущие пять лет. Наращивание финансирования связано, в частности, с опасениями берлинских чиновников, что к 2029 году Россия может быть готова напасть на НАТО.

Среди ближайших закупок – поставка одежды и защитного снаряжения для солдат на 21 млрд евро, поставки боевых машин пехоты Puma на 4 млрд евро, а также контракт на 2 млрд евро по поставке спутниковых систем для европейской разведки на восточном фланге НАТО.

Директор берлинского аналитического центра Эдина Кристиан Меллинг утверждает, что девиз немецких военных программ — "получить все, что можно, до 2029 года". В частности, Бундесвер хочет закупить до 12 тысяч беспилотников на 1 млрд евро. Поставки должны начать уже в 2026 году.

Читайте также на портале "Комментарии" — будущие гарантии безопасности для Украины будут включать в себя реальную готовность европейских военных сил применить оружие в случае угрозы со стороны России. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ZDF, сообщает Reuters.

Говоря о возможных форматах завершения войны, глава немецкого правительства подчеркнул, что страны-гаранты, в частности европейские государства и США, должны быть настроены не только на политическую или наблюдательную роль. По его словам, речь идет о способности обеспечить полноценную военную защиту в случае нарушения договоренностей.

Мерц уточнил, что одним из элементов архитектуры безопасности может стать создание демилитаризованной зоны между сторонами конфликта. В то же время он подчеркнул, что в случае новых атак или вторжений со стороны РФ европейские силы должны быть готовы к активным действиям.



