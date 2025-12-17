Безпрецедентна сума: скільки Німеччина готується витратити на підготовку до війни

Берлін має намір затвердити масштабний пакет військових закупівель на 50 млрд євро, який завершить рекордний рік із переозброєння Німеччини. На період 2025-2030 років країна має намір витратити на оборону 650 млрд євро. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Financial Times".

Армія Німеччини. Фото: з відкритих джерел

Журналісти звернули увагу, що ця сума вдвічі більша, ніж за попередні п'ять років. Нарощування фінансування пов'язане, зокрема, із побоюваннями берлінських чиновників, що до 2029 року Росія може бути готова напасти на НАТО.

Серед найближчих закупівель – постачання одягу та захисного спорядження для солдатів на 21 млрд євро, постачання бойових машин піхоти Puma на 4 млрд євро, а також контракт на 2 млрд євро щодо постачання супутникових систем для європейської розвідки на східному фланзі НАТО.

Директор берлінського аналітичного центру Едіна Крістіан Меллінг стверджує, що девіз німецьких військових програм — "отримати все, що можна, до 2029 року". Бундесвер хоче закупити до 12 тисяч безпілотників на 1 млрд євро. Постачання мають розпочати вже у 2026 році.

Читайте також на порталі "Коментарі" — майбутні гарантії безпеки для України включатимуть реальну готовність європейських військових сил застосувати зброю у разі загрози з боку Росії. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв'ю телеканалу ZDF, повідомляє Reuters.

Говорячи про можливі формати завершення війни, глава німецького уряду наголосив, що країни-гаранти, зокрема європейські держави та США, мають бути налаштовані не лише на політичну чи спостережну роль. За його словами, йдеться про здатність забезпечити повноцінний військовий захист у разі порушення домовленостей.

Мерц уточнив, що одним із елементів архітектури безпеки може стати створення демілітаризованої зони між сторонами конфлікту. Водночас він наголосив, що у разі нових атак чи вторгнень з боку РФ європейські сили мають бути готові до активних дій.



