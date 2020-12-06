Без салюта: Германия запретила выходить из дома на Новый год

Южный регион Бавария, в котором до сих пор зарегистрировано самое большое число погибших от коронавируса в стране, объявил в воскресенье, что со среды по 5 января будет введен более жесткий карантин. Об этом пишет Reuters.

"Люди в Баварии смогут покидать свои дома только по уважительной причине", — заявил премьер-министр Маркус Сёдер на пресс-конференции, добавив, что правила не будут смягчены во время новогодних праздников.

Хотя количество новых больных в Германии значительно снизилось, в среду страна сообщила о самом высоком уровне смертности от коронавируса за один день. По данным Института инфекционных заболеваний Роберта Коха, в воскресенье число подтвержденных случаев увеличилось на 17 767, достигнув 1 171 323.

Канцлер Ангела Меркель и лидеры государства договорились в среду продлить национальные ограничительные меры, которые включают ограничение частных собраний пятью людьми до 10 января.

Напомним, сегодня, 6 декабря, стало известно, что Италия ослабила карантин в 6 регионах.

Ранее "Комментарии" делали обзор на зимние курорты в Европе во время пандемии.

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