Без салюта: Германия запретила выходить из дома на Новый год

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Татьяна Лозовенко
Южный регион Бавария, в котором до сих пор зарегистрировано самое большое число погибших от коронавируса в стране, объявил в воскресенье, что со среды по 5 января будет введен более жесткий карантин. Об этом пишет Reuters.
Хотя количество новых больных в Германии значительно снизилось, в среду страна сообщила о самом высоком уровне смертности от коронавируса за один день. По данным Института инфекционных заболеваний Роберта Коха, в воскресенье число подтвержденных случаев увеличилось на 17 767, достигнув 1 171 323.
Канцлер Ангела Меркель и лидеры государства договорились в среду продлить национальные ограничительные меры, которые включают ограничение частных собраний пятью людьми до 10 января.
Напомним, сегодня, 6 декабря, стало известно, что Италия ослабила карантин в 6 регионах.
Ранее "Комментарии" делали обзор на зимние курорты в Европе во время пандемии.
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