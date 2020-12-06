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Без салюта: Германия запретила выходить из дома на Новый год

В немецкой Баварии запретили покидать жилище на Новый год без уважительной причины

сегодня, 17:07
Автор:

Татьяна Лозовенко

Южный регион Бавария, в котором до сих пор зарегистрировано самое большое число погибших от коронавируса в стране, объявил в воскресенье, что со среды по 5 января будет введен более жесткий карантин. Об этом пишет Reuters.

Без салюта: Германия запретила выходить из дома на Новый год

"Люди в Баварии смогут покидать свои дома только по уважительной причине", — заявил премьер-министр Маркус Сёдер на пресс-конференции, добавив, что правила не будут смягчены во время новогодних праздников.

Хотя количество новых больных в Германии значительно снизилось, в среду страна сообщила о самом высоком уровне смертности от коронавируса за один день. По данным Института инфекционных заболеваний Роберта Коха, в воскресенье число подтвержденных случаев увеличилось на 17 767, достигнув 1 171 323.

Канцлер Ангела Меркель и лидеры государства договорились в среду продлить национальные ограничительные меры, которые включают ограничение частных собраний пятью людьми до 10 января. 

Напомним, сегодня, 6 декабря, стало известно, что Италия ослабила карантин в 6 регионах

Ранее "Комментарии" делали обзор на зимние курорты в Европе во время пандемии.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany/germanys-bavaria-region-to-tighten-coronavirus-lockdown-idUSKBN28G0HZ?il=0
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