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Bild рассказал, что не так с заявлениями Германии об огромных объёмах военной помощи Украине

По информации Bild, Германия предоставила Украине меньше военной помощи, чем публично заявляют немецкие власти

сегодня, 17:44
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украина получила от Германии менее половины военной помощи в 28 млрд евро, о которых заявляло немецкое правительство. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "Bild", со ссылкой на данные депутата Бундестага от оппозиционного блока ХДС/ХСС Инго Гэдехенса, который получил от правительства ответ на запрос с требованием объяснить заявленные цифры предоставленной военной помощи Украине.  

Bild рассказал, что не так с заявлениями Германии об огромных объёмах военной помощи Украине

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Гэдехенс настаивает, что официальные цифры завышены.

В материале говорится, что часть из 6 млрд евро (около 2,6 млрд евро), обещанных на военную помощь Киеву, пойдет другим странам и на перевооружение Бундесвера. Также 3,4 млрд евро из объявленной суммы могут быть возвращены Германии из средств ЕС.

С учетом этих и других недоимок оказывается, что реальная обещанная военная помощь для ВСУ составляет лишь 21,7 млрд евро. Это на 23% меньше, чем уверяют власти, пишет издание. Но и эта сумма поддается сомнению, считает депутат. В военную помощь входят суммы, обещанные Украине на будущее вплоть до 2028 года. 

Депутат считает, что в реальности Киеву пока переданы лишь 10,2 млрд евро военной помощи от Германии. 

"Канцлер создает впечатление, будто Германия уже предоставила Украине военную поддержку на 28 млрд евро. На самом деле, мы еще не выделили даже половину этой суммы", — заявил Гэдехенс в комментарии "Bild".

Военный эксперт "Bild" по анализу открытых данных Юлиан Репке называл ситуацию "креативом при бухгалтерском учете" и "наколдованными миллиардами".

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Источник: https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/ukraine-hilfe-schummelt-scholz-die-milliarden-hoch-87779378.bild.html
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Незнайка с балалайкой :)

сегодня, 17:18

Про немецкую бухгалтерию помощи мы уж прочитали - стишок написанный давно случайно вспоминали - Два пишем, 3 на ум пошло – Попробуй прочитать… Читают – 7 с ума сошло, А с ним и 6 и 5… Ведь каждый ум хранит своё, Как старая тетрадь, Сквозь то, что вписано в неё, Привыкли мы читать. Ты, хоть убейся, говори, Что было там не 7, а 3, Тебе докажут, что там есть, Не только 7, но 5 и 6… © Copyright: Любовь Тильман, 2015


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