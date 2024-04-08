Bild рассказал, что не так с заявлениями Германии об огромных объёмах военной помощи Украине

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Кравцев Сергей
Украина получила от Германии менее половины военной помощи в 28 млрд евро, о которых заявляло немецкое правительство. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "Bild", со ссылкой на данные депутата Бундестага от оппозиционного блока ХДС/ХСС Инго Гэдехенса, который получил от правительства ответ на запрос с требованием объяснить заявленные цифры предоставленной военной помощи Украине.
Олаф Шольц. Фото: из открытых источников
Гэдехенс настаивает, что официальные цифры завышены.
В материале говорится, что часть из 6 млрд евро (около 2,6 млрд евро), обещанных на военную помощь Киеву, пойдет другим странам и на перевооружение Бундесвера. Также 3,4 млрд евро из объявленной суммы могут быть возвращены Германии из средств ЕС.
С учетом этих и других недоимок оказывается, что реальная обещанная военная помощь для ВСУ составляет лишь 21,7 млрд евро. Это на 23% меньше, чем уверяют власти, пишет издание. Но и эта сумма поддается сомнению, считает депутат. В военную помощь входят суммы, обещанные Украине на будущее вплоть до 2028 года.
Депутат считает, что в реальности Киеву пока переданы лишь 10,2 млрд евро военной помощи от Германии.
Военный эксперт "Bild" по анализу открытых данных Юлиан Репке называл ситуацию "креативом при бухгалтерском учете" и "наколдованными миллиардами".
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сегодня, 17:18
Про немецкую бухгалтерию помощи мы уж прочитали - стишок написанный давно случайно вспоминали - Два пишем, 3 на ум пошло – Попробуй прочитать… Читают – 7 с ума сошло, А с ним и 6 и 5… Ведь каждый ум хранит своё, Как старая тетрадь, Сквозь то, что вписано в неё, Привыкли мы читать. Ты, хоть убейся, говори, Что было там не 7, а 3, Тебе докажут, что там есть, Не только 7, но 5 и 6… © Copyright: Любовь Тильман, 2015