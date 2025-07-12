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Бить по России будет чем: какое обещания в Германии дали Украине

В Германии пообещали "трехзначное число" дальнобойных ракет для ВСУ

12 июля 2025, 11:16
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Кравцев Сергей

В Украине подписано соглашение о производстве дальнобойных ракет за счет финансирования Германии, первые поставки для ВСУ ожидаются уже в конце этого месяца. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью телеканалу ZDF сообщил генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг.

Бить по России будет чем: какое обещания в Германии дали Украине

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Генерал-майор отметил, соглашение между украинской промышленностью и министерством обороны Украины было подписано недавно, а сама программа была инициирована в конце мая.

Он заявил, что первые дальнобойные ракеты должны поступить на вооружение ВСУ уже в конце июля, а впоследствии "речь будет идти о большом трехзначном числе".

При этом Фройдинг добавил, что то значительно укрепит противовоздушную оборону Украины и её потенциал в ближайшие недели и месяцы.

"Нам нужны системы вооружения, способные проникать глубоко вглубь российской территории и атаковать склады, командные пункты, аэродромы и самолёты", — подчеркнул он.

Кристиан Фройдинг заявил, что Германия "тесно координирует действия с партнёрами" по вопросу поставки в Украину новых систем ПВО средней и большой дальности". Они также "в течение нескольких недель" ведут переговоры на всех уровнях о возможной поставке на Украину одной или двух систем Patriot, которые Германии придётся закупить у США.

Читайте также на портале "Комментарии" — в СМИ появился так называемый "секретный список" вооружения, которое Украина якобы попросила у Германии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание BILD.

Немецкий таблоид отмечает, украинские военные чиновники передали список немецкому правительству. В списке – средства противовоздушной обороны, защищенные транспортные средства и средства радиоэлектронной борьбы.




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Источник: https://www.zdfheute.de/politik/ausland/waffen-unterstuetzung-deutschland-ukraine-krieg-russland-100.html
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