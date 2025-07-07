Об этом заговорили впервые: какое оружие Украина тайно просит у Германии

В СМИ появился так называемый "секретный список" вооружения, которое Украина якобы попросила у Германии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание BILD.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Немецкий таблоид отмечает, украинские военные чиновники передали список немецкому правительству. В списке – средства противовоздушной обороны, защищенные транспортные средства и средства радиоэлектронной борьбы.

По информации СМИ, Украина, в частности, хочет получить такие средства ПВО: четыре новые ракетные системы IRIS-T, 1500 управляемых ракет для системы средней дальности IRIS-T SLM, 500 управляемых ракет для системы малой дальности IRIS-T SLS, 200 000 зенитных боеприпасов калибра 40 мм для противодействия российским беспилотникам.

В сфере защищенных транспортных средств Украина просит у немецкого правительства 1000 машин с защитой от мин, 200 гусеничных машин различного исполнения, 30 бронированных машин разминирования, от 20 до 30 бронированных инженерных машин WiSENT, 200 внедорожников для транспортировки спецподразделений.

Кроме того, в списке — средства радиоэлектронной борьбы, а именно 1000 GPS-глушителей для противодействия вражеским беспилотникам и 200 мобильных наземных радаров для наблюдения и обнаружения целей.

Журналисты уже подсчитали, что вооружение, о котором идет речь, оценивается в миллиарды евро.

BILD отметило, что военные круги и промышленные предприятия подтвердили существование этого списка, однако в Министерстве обороны Германии отказались отвечать.

"Из соображений военной безопасности и учитывая новое направление коммуникации федерального правительства по поддержке Украины, мы не отвечаем на вопросы относительно индивидуальных служб поддержки", — сказал представитель ведомства.

Журналисты напомнили, что бюджет помощи Украине в 2025 году Германия увеличила на 1,2 миллиарда евро по сравнению с предыдущим годом — с 7,1 до 8,3 миллиарда.

"Возможно, Министерство обороны Бориса Писториуса имеет финансовую свободу действий для выполнения некоторых пожеланий Украины", — предположили авторы публикации.

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