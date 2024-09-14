Более 50% проституток в Берлине - украинки: о чем идет речь в скандальной статье Die Welt

Социальная работница, пожелавшая остаться анонимной, поделилась с изданием Die Welt своими наблюдениями по этому явлению и описала реалии в публичных домах. По ее словам, до февраля 2022 г. украинские женщины были редкостью в этой среде, но ситуация существенно изменилась.

"Сейчас в борделях до 50% составляют украинок. Многие из них — очень молодые девушки, которые прибыли из-за войны", — отметила она. Раньше украинок, попадавших в сферу проституции, было немного, и они обычно были завербованы еще на родине для приезда в Германию.

Большинство украинок попадают в бордели из-за рассказов других соотечественниц о возможности быстрого заработка. Часто их вербуют через интернет, но в основном после того, как они уже оказываются в Германии.

"Многие украинские женщины, которых мы поддерживаем, даже не знают о своих правах. Им навеяли страх перед центрами занятости. Недавно к нам пришла женщина около 40 лет, которой я посоветовала обратиться за помощью в центр занятости. Но она боялась, что ее деятельность в проституции может стать известной и вызывать проблемы.

Социальная работница также обратила внимание на то, что многие украинки, занятые в проституции, бездомны. Они не имеют официального адреса регистрации или договора аренды жилья и обычно живут у друзей, клиентов или в гостевых домах и борделях, где работают. "Женщинам, которые решили оставить эту работу, очень тяжело, поскольку вместе с работой они теряют и жилье", — объясняет специалист.

Многие из них не могут вырваться из этого замкнутого круга из-за социального окружения, в котором они находятся. Они боятся потерять общение, если перестанут заниматься проституцией. К тому же найти жилье в Берлине очень сложно, поэтому потеря работы в борделях означает потерю крыши над головой. "Для многих женщин понадобится несколько попыток, прежде чем они смогут окончательно покинуть проституцию", — заключает эксперт.

Еще одним препятствием для украинских женщин в поиске обычной работы являются бюрократические трудности и незнание иностранных языков, таких как английский или немецкий. Это дополняется тем, что многие украинки, занятые в проституции, считают свою деятельность временной. "Они утверждают, что останутся в этой сфере всего на несколько месяцев или лет, а затем вернутся домой. Но этот период часто растягивается", — отмечает социальная работница.

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