Больше года неизвестные беспилотники снимают тренировку ВСУ в Германии: ни один из них не удалось приземлить

В Германии представители федеральных властей уже больше года хотят выяснить, чьи дроны летают над казармами и полигонами, где проводят тренировки украинские и немецкие военные. Об этом сообщает немецкое издание Bild .

В Германии над полигонами летают неизвестные дроны (фото из открытых источников)

"Еженедельно подозрительные дроны пролетают над военными полигонами и казармами Бундесвера. В армии о проблеме знают достаточно давно, с октября 2022 года", — говорят журналисты.

Военные Бундесвера уже создали спецгруппу для борьбы с такими дронами. При этом, как отмечают журналисты издания, есть подозрение, что к их запускам причастна страна-агрессор РФ, но никаких доказательств этому подтверждению нет. Так же пока нет ни одного перехваченного военными Бундесвера дрона.

В публикации приводят комментарий депутата Бундестага и эксперта по обороне Маркуса Фабера. Он сказал, что к полетам дронов над немецкими военными объектами наверняка причастна Москва.

"Дроны регулярно замечают над военным полигоном Клиц, где бундесвер тренирует украинцев на Leopard 1. На других объектах в воздушное пространство иногда одновременно входят несколько дронов. Это четко организовано и сильно указывает на Россию. Посадить дрон или поймать его оператора пока не удалось" , – резюмирует Фабер.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Германии заявили о малом количестве пригодных для боя танков Leopard. По информации депутата Бундестага от партии "Зеленых" Себастьяна Шефера, у военных Вооруженных сил Украины осталось только несколько исправных для ведения боя танков Leopard 2A6, полученных украинцами от Германии.

Депутат призвал представителей власти в Берлине ускорить совместные усилия по ремонту парка немецких танков, которыми пользовались военные ВСУ и восстановить их утраченную боеспособность.

