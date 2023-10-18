Бойкот российской культуры: в Германии удивили своей позицией

Несмотря на то, что подавляющее большинство россиян активно поддерживает идею Путина о господстве всего русского, как и поддерживают так называемую "СВО" в Украине в Германии считают, что бойкотировать культуру РФ на фоне нападения России на Украину – неправильно. Как передает портал "Комментарии", такую позицию озвучила министр культуры Германии Клаудия Рот, сообщает "Tagesschau".

Министр культуры Германии Клаудия Рот

Министр выступает против "культурного бойкота всего российского". Свою позицию она озвучила публично, выступая на Франкфуртской книжной ярмарке.

"Русский язык не является собственностью Путина", – подчеркнула она.

По ее словам, существует "другая Россия" в виде правозащитников, писателей, диссидентов, молодого поколения, а также членов ЛГБТ-движения и экологического движения, которые подвергаются массовым преследованиям.

Культурный бойкот "ударит именно по этим критическим голосам против Путина", считает Рот.

По мнению министра, важно сделать так, чтобы эти голоса были услышаны, и "осторожно поддерживать их в России, чтобы не подвергать еще большей опасности".

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