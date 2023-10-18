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Бойкот российской культуры: в Германии удивили своей позицией

Минкульт Германии против бойкота российской культуры

сегодня, 17:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Несмотря на то, что подавляющее большинство россиян активно поддерживает идею Путина о господстве всего русского, как и поддерживают так называемую "СВО" в Украине в Германии считают, что бойкотировать культуру РФ на фоне нападения России на Украину – неправильно. Как передает портал "Комментарии", такую позицию озвучила министр культуры Германии Клаудия Рот, сообщает "Tagesschau".

Бойкот российской культуры: в Германии удивили своей позицией

Министр культуры Германии Клаудия Рот

Министр выступает против "культурного бойкота всего российского". Свою позицию она озвучила публично, выступая на Франкфуртской книжной ярмарке.


"Русский язык не является собственностью Путина", – подчеркнула она.

По ее словам, существует "другая Россия" в виде правозащитников, писателей, диссидентов, молодого поколения, а также членов ЛГБТ-движения и экологического движения, которые подвергаются массовым преследованиям.

Культурный бойкот "ударит именно по этим критическим голосам против Путина", считает Рот.

По мнению министра, важно сделать так, чтобы эти голоса были услышаны, и "осторожно поддерживать их в России, чтобы не подвергать еще большей опасности".

Читайте также на портале "Комментарии" — Австрия является одной из стран Европейского Союза, но при этом пытается время от времени делать весьма настораживающие заявления. Так министр иностранных дел Австрии Александр Шелленберг заявил, что Россия навсегда останется важной частью Европы и этому якобы не помешают противоположные мнения, которые высказываются в некоторых кругах европейского сообщества. Ранее Австрия также не стала поддерживать решение ЕС о предоставлении Украине оружия для защиты от российской агрессии.

Также издание "Комментарии" сообщало – Эстония не пропустили в страну российский поезд с надписью "русский мир".




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Источник: https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-ukraine-mittwoch-294.html
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