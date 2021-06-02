Будет ли Берлин поставлять оружие в Украину - МИД Германии

Со слов главы МИД Германии Хайко Мааса, ФРГ не планирует осуществлять поставки оружия в Украину. Немецкая сторона рассчитывает на политическое урегулирование конфликта, в частности в "нормандском формате". Об этом сообщает издание "Европейская правда", ссылаясь на DW.

Будет ли Берлин поставлять оружие в Украину - фото из открытых источников

"Конфликт может быть разрешен только политическим путем... Поставки оружия этом не помогают", — заявил Хайко Маас.

Министр утверждает, что официальный Киев может рассчитывать на поддержку ФРГ в обеспечении территориальной целостности, однако исключительно в рамках политического процесса урегулирования конфликта.

Со слов Мааса, Германия была "самым двусторонним донором" для нашей страны. Начиная с 2014 года, ФРГ предоставила Украине помощь, поддержав ее "почти двумя миллиардами евро в гражданском секторе", а также призвав РФ "использовать свое влияние на Востоке Украины" для обеспечения мира.

Отметим, что накануне украинский государственный глава Владимир Зеленский изъявил желание, чтобы ФРГ поддержала Украину поставками оружия. Со слов президента, наша страна не получила от Германии никакой военной помощи, хотя Берлин мог бы это сделать.

Ранее сообщалось, что сдерживая напор российской армии на Донбассе, Украина "держит щит" для цивилизованный Европы. Такое мнение высказал в последнем интервью немецким журналистам президент Владимир Зеленский. При этом глава государства подчеркнул, что очень благодарен за всю оказанную Германией помощь, хотя ему и кажется, что она могла быть больше. Оценивая сказанное президентом специально для портала "Комментарии", политолог Дмитрий Воронков считает, что Зеленский назвал все своими именами, при этом куда деликатнее, чем есть на самом деле.









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