Будущий глава МИД Германии сделал заявление о Путине и Украине

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Кравцев Сергей
Утвержденный будущим канцлером Германии Фридрихом Мерцом новый глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заверил Украину в дальнейшей поддержке и пообещал, что Берлин попытается донести это как до российского диктатора Владимира Путина, так и до президента США Дональда Трампа. Такое заявление Вадефуль сделал в интервью DW.
Йоханн Вадефуль. Фото: из открытых источников
Будущий министр в правительстве Фридриха Мерца отметил, что на своей должности будет продолжать политику, направленную на поддержку Украины и укрепление позиций Германии в мире.
По его словам, правительство Германии планирует наладить диалог с администрацией президента США Дональда Трампа, чтобы донести до нее свою позицию по поддержке украинцев в затянувшейся войне, развязанной РФ.
Берлин хочет "дать понять администрации Трампа, что в их интересах иметь очень сильную Украину в составе европейского сообщества", подчеркнул политик.
Говоря о своих приоритетах, Вадефуль подчеркнул, что Германия всегда была страной с четким желанием сделать Европу сильнее, сделать Евросоюз способным преодолевать все сложности и проблемы. Стремление к этому останется ключевой задачей для нового правительства.
Вторая задача, как отметил будущий министр, будет заключаться в налаживании трансатлантических отношений с США, "которые сейчас вызывают серьезную обеспокоенность у всех европейцев".
Политик также подтвердил приверженность Германии принципам НАТО, поскольку, по словам Вадефуля, только в рамках Североатлантического альянса возможно будущее Германии в сфере безопасности.
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