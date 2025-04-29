Будущий глава МИД Германии сделал заявление о Путине и Украине

Утвержденный будущим канцлером Германии Фридрихом Мерцом новый глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заверил Украину в дальнейшей поддержке и пообещал, что Берлин попытается донести это как до российского диктатора Владимира Путина, так и до президента США Дональда Трампа. Такое заявление Вадефуль сделал в интервью DW.

Йоханн Вадефуль. Фото: из открытых источников

Будущий министр в правительстве Фридриха Мерца отметил, что на своей должности будет продолжать политику, направленную на поддержку Украины и укрепление позиций Германии в мире.

"Я думаю, всем, особенно Владимиру Путину, должно быть понятно: мы будем стоять на стороне Украины. Мы будем поддерживать Украину и предлагать ей возможность быть на равных с Россией", – подчеркнул Вадефуль.

По его словам, правительство Германии планирует наладить диалог с администрацией президента США Дональда Трампа, чтобы донести до нее свою позицию по поддержке украинцев в затянувшейся войне, развязанной РФ.

Берлин хочет "дать понять администрации Трампа, что в их интересах иметь очень сильную Украину в составе европейского сообщества", подчеркнул политик.

Говоря о своих приоритетах, Вадефуль подчеркнул, что Германия всегда была страной с четким желанием сделать Европу сильнее, сделать Евросоюз способным преодолевать все сложности и проблемы. Стремление к этому останется ключевой задачей для нового правительства.

Вторая задача, как отметил будущий министр, будет заключаться в налаживании трансатлантических отношений с США, "которые сейчас вызывают серьезную обеспокоенность у всех европейцев".

Политик также подтвердил приверженность Германии принципам НАТО, поскольку, по словам Вадефуля, только в рамках Североатлантического альянса возможно будущее Германии в сфере безопасности.

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