Мерц объявил состав будущего правительства Германии: что очень хорошо для Украины

Без пяти минут новый канцлер Германии Фридрих Мерц определился с кандидатурами на должности руководителей министерств. Отрадно для Киева, что одно из ключевых министерств – МИД возглавит сторонник поддержки Украины Иоганн Вадефул. Об этом пишет Bloomberg.

Фридрих Мерц. Фото из открытых источников

В публикации говорится, что бывшую руководительницу энергетического предприятия Екатерину Райхе Мерц выдвинул на должность министра экономики и энергетики, а главу концерна MediaMarkt Карстена Вильдбергера — на должность руководителя новосозданного министерства цифровизации.

Министром иностранных дел станет Иоганн Вадефул, который, по данным издания, "является преданным европейцем" и "твердо поддерживает помощь Украине в ее защите от вторжения России". 62-летний Вадефул также "близок к вооруженным силам, поскольку служил солдатом-добровольцем в 1980-х годах".

Пост министра по особым делам займет Торстен Фрай, а должность министра транспорта – Патрик Шнидер. Карин Прин, вероятно, будет руководить министерством образования, Нина Варкен будет назначена главой министерства здравоохранения.

Культурными и медийными делами будет заведовать популярный журналист и издатель Вольфрам Веймер, а министром спорта и привлечения волонтеров станет депутат Бундестага Кристиане Шендерляйн.

Bloomberg пишет, что ХДС должен подписать свое коалиционное соглашение с социал-демократами на внеочередном съезде в понедельник. Последний шаг формирования правительства должен состояться 6 мая, когда Мерц получит поддержку от законодателей нижней палаты парламента, после чего примет присягу вместе со своей командой.

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