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Бундестаг не поддержал передачу ракет Taurus Украине: в Раде отреагировали

Против резолюции голосовали даже те партии, которые ранее выступали за передачу ракет Киеву

сегодня, 07:02
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Германии Бундестаг не поддержал проект резолюции оппозиционной партии ХДС с призывом передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, которые скоро год, как просит Киев. Как передает портал "Комментарии", об это сообщает пресс-служба немецкого парламента.

Бундестаг не поддержал передачу ракет Taurus Украине: в Раде отреагировали

Ракеты Taurus. Фото: из открытых источников

Инициативу ХДС отказались поддерживать в ходе поименного голосования – 485 голосов "против", 178 "за" и три воздержавшихся.

При этом, как пишет немецкое издание "Spiegel", резолюцию не поддержали депутаты от немецких "Зеленых" и Свободной демократической партии, несмотря на их призывы о передаче Украине Taurus.

"К сожалению, нынешнее предложение фракции ХДС/ХСС направлено лишь на тактическое преимущество во внутриполитических дебатах в Федеративной Республике Германия", — утверждают "Зеленые".

Стоит заметить, что даже если немецкий парламент поддержит идею поставок ракет Taurus Украине, это еще не означает предоставление такой помощи. Для передачи вооружения необходимо решение немецкого правительства.

В Верховной Раде отреагировали на провал голосования в Бундестаге относительно ракет Taurus для Украины. Свое заявление сделал заместитель главы Комитета по нацбезопасности Егор Чернев.

Нардеп отметил, немецкий парламент голосовал за отдельный законопроект части оппозиции, который она хотела без согласования с другими вынести на голосование.

Законопроект, по его данным, был отклонен из-за нарушения процедуры и попытки использовать это для узкопартийного пиара.

"План внести на рассмотрение Бундестага совместный законопроект всех фракций остается в силе. Скорее всего, голосование за него состоится до 22 февраля. Итак, подготовка к "штурму" офиса Шольца (немецкого канцлера Олафа Шольца, — ред.) продолжается", — подчеркнул Чернев.

Напомним, Украина уже с прошлого года запрашивает передачу ракет Taurus у Германии, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 500 километров. Такое вооружение необходимо для нанесения ударов по тыловым объектам россиян.

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