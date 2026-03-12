logo

Главная Новости Мир Германия Бундесвер раскрывает цифры: сколько солдат ВСУ прошли обучение в Германии с 2022 года
commentss НОВОСТИ Все новости

Бундесвер раскрывает цифры: сколько солдат ВСУ прошли обучение в Германии с 2022 года

Бундесвер обучает экипажи танков Leopard и мостоукладчиков - подготовка бойцов ВСУ проходит почти на 50 полигонах

12 марта 2026, 13:28
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

С начала полномасштабной войны против Украины около 25 тысяч украинских военнослужащих прошли военную подготовку в Германии. Обучение проводится в рамках миссии EUMAM, созданной для усиления боевых возможностей украинской армии в противостоянии российской агрессии.

Бундесвер раскрывает цифры: сколько солдат ВСУ прошли обучение в Германии с 2022 года

Обучение украинских военных. Фото: из открытых источников

Как сообщили представители Бундесвера, тренировки украинских военных проходят с октября 2022 года. За это время на почти 50 учебных площадках было проведено более 100 тренировочных миссий.

В настоящее время немецкие инструкторы сосредоточены на подготовке украинских экипажей для управления военной техникой. В частности, бойцов обучают работе с основным боевым танком Leopard 1A5, а также с бронированным мостоукладчиком Biber.

По словам представителя миссии, обучение проходит в несколько этапов. Сначала военнослужащие получают индивидуальную подготовку по своим ролям в экипаже – отдельно тренируются командиры, водители, заряжающие и наводчики. После этого проводится совместная подготовка всего экипажа, чтобы бойцы могли эффективно действовать как единая команда.

"Главная цель – сформировать полноценные экипажи, которые после завершения подготовки смогут вернуться в Украину и быть полностью готовыми к выполнению боевых задач", — подчеркнул представитель миссии.

Координацией обучения украинских военных занимается Multinational Special Training Command – многонациональное командование специальной подготовки. Оно работает в тесном взаимодействии с Вооруженные силы Украины.

Совместно с украинской стороной специалисты анализируют потребности армии, определяют приоритетные направления подготовки и формируют программы обучения. Это позволяет адаптировать тренировки к реальным условиям войны и задачам, которые украинские военные выполняют на фронте в борьбе против России.

Читайте также на портале "Комментарии" — Германия массово снабжает РФ оборудование для атак по Украине: впечатляющие детали.



Источник: https://www.n-tv.de/ticker/Mehr-als-25-000-ukrainische-Soldaten-wurden-seit-Oktober-2022-in-Deutschland-ausgebildet-id30459257.html
