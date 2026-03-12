Бундесвер розкриває цифри: скільки солдатів ЗСУ пройшли навчання в Німеччині з 2022 року

З початку повномасштабної війни проти України близько 25 тисяч українських військовослужбовців пройшли військову підготовку у Німеччині. Навчання проводиться у рамках місії EUMAM, створеної для посилення бойових можливостей української армії у протистоянні російській агресії.

Навчання українських військових. Фото: із відкритих джерел

Як повідомили представники Бундесверу, тренування українських військових проходять із жовтня 2022 року. За цей час на майже 50 навчальних майданчиках було проведено понад 100 тренувальних місій.

Наразі німецькі інструктори зосереджені на підготовці українських екіпажів для управління військовою технікою. Зокрема, бійців навчають роботі з основним бойовим танком Leopard 1A5, а також із броньованим мостоукладачем Biber.

За словами представника місії, навчання відбувається у кілька етапів. Спочатку військовослужбовці отримують індивідуальну підготовку за своїми ролями в екіпажі – окремо тренуються командири, водії, зарядники та навідники. Після цього проводиться спільна підготовка всього екіпажу, щоби бійці могли ефективно діяти як єдина команда.

"Головна мета – сформувати повноцінні екіпажі, які після завершення підготовки зможуть повернутися до України та бути повністю готовими до виконання бойових завдань", — наголосив представник місії.

Координацією навчання українських військових опікується Multinational Special Training Command – багатонаціональне командування спеціальної підготовки. Воно працює у тісній взаємодії зі Збройними силами України.

Спільно з українською стороною фахівці аналізують потреби армії, визначають пріоритетні напрямки підготовки та формують програми навчання. Це дозволяє адаптувати тренування до реальних умов війни та завдань, які українські військові виконують на фронті у боротьбі проти Росії.

