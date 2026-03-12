logo_ukra

BTC/USD

70448

ETH/USD

2061.56

USD/UAH

43.98

EUR/UAH

50.93

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Німеччина Бундесвер розкриває цифри: скільки солдатів ЗСУ пройшли навчання в Німеччині з 2022 року
commentss НОВИНИ Всі новини

Бундесвер розкриває цифри: скільки солдатів ЗСУ пройшли навчання в Німеччині з 2022 року

Бундесвер навчає екіпажі танків Leopard та мостоукладачів - підготовка бійців ЗСУ відбувається майже на 50 полігонах

12 березня 2026, 13:28
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

З початку повномасштабної війни проти України близько 25 тисяч українських військовослужбовців пройшли військову підготовку у Німеччині. Навчання проводиться у рамках місії EUMAM, створеної для посилення бойових можливостей української армії у протистоянні російській агресії.

Бундесвер розкриває цифри: скільки солдатів ЗСУ пройшли навчання в Німеччині з 2022 року

Навчання українських військових. Фото: із відкритих джерел

Як повідомили представники Бундесверу, тренування українських військових проходять із жовтня 2022 року. За цей час на майже 50 навчальних майданчиках було проведено понад 100 тренувальних місій.

Наразі німецькі інструктори зосереджені на підготовці українських екіпажів для управління військовою технікою. Зокрема, бійців навчають роботі з основним бойовим танком Leopard 1A5, а також із броньованим мостоукладачем Biber.

За словами представника місії, навчання відбувається у кілька етапів. Спочатку військовослужбовці отримують індивідуальну підготовку за своїми ролями в екіпажі – окремо тренуються командири, водії, зарядники та навідники. Після цього проводиться спільна підготовка всього екіпажу, щоби бійці могли ефективно діяти як єдина команда.

"Головна мета – сформувати повноцінні екіпажі, які після завершення підготовки зможуть повернутися до України та бути повністю готовими до виконання бойових завдань", — наголосив представник місії.

Координацією навчання українських військових опікується Multinational Special Training Command – багатонаціональне командування спеціальної підготовки. Воно працює у тісній взаємодії зі Збройними силами України.

Спільно з українською стороною фахівці аналізують потреби армії, визначають пріоритетні напрямки підготовки та формують програми навчання. Це дозволяє адаптувати тренування до реальних умов війни та завдань, які українські військові виконують на фронті у боротьбі проти Росії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Німеччина масово забезпечує РФ обладнання для атак по Україні: вражаючі деталі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.n-tv.de/ticker/Mehr-als-25-000-ukrainische-Soldaten-wurden-seit-Oktober-2022-in-Deutschland-ausgebildet-id30459257.html
Теги:

Новини

Всі новини