Что будет с поддержкой Украины: Шольц сделал заявление

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейских партнеров придерживаться линии поддержки Украины, чтобы помочь стабилизировать финансы страны в долгосрочной перспективе. Как передаёт портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

"Мы не сдадимся",- заявил Олаф Шольц законодателям в Бундестаге за неделю до саммита Европейского Союза, на котором лидеры блока из 27 членов обсудят дальнейшую поддержку Украины.

Канцлер Германии также заявил, что Берлин сосредоточит военную помощь на усилении противовоздушной обороны Киева зимой.

Стоит напомнить, что 17 октября европарламентарии проголосовали за решение о создании Украинского фонда в первом чтении. Депутаты отдали свои голоса за выделение 50 млрд евро на восстановление, реконструкцию и модернизацию Украины в период 2024-2027 годов.

Ранее "Комментарии" сообщали, что у Украины могут возникнуть проблемы с поставками Германией оружия, потому что Берлин будет предоставлять приоритет экспорту оружия в Израиль. Поставки Киеву отойдут на второй план.

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