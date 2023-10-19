Что будет с поддержкой Украины: Шольц сделал заявление

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Кравцев Сергей
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейских партнеров придерживаться линии поддержки Украины, чтобы помочь стабилизировать финансы страны в долгосрочной перспективе. Как передаёт портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".
Олаф Шольц. Фото: из открытых источников
Канцлер Германии также заявил, что Берлин сосредоточит военную помощь на усилении противовоздушной обороны Киева зимой.
Стоит напомнить, что 17 октября европарламентарии проголосовали за решение о создании Украинского фонда в первом чтении. Депутаты отдали свои голоса за выделение 50 млрд евро на восстановление, реконструкцию и модернизацию Украины в период 2024-2027 годов.
Ранее "Комментарии" сообщали, что у Украины могут возникнуть проблемы с поставками Германией оружия, потому что Берлин будет предоставлять приоритет экспорту оружия в Израиль. Поставки Киеву отойдут на второй план.
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