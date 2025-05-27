Партнеры Украины несколько месяцев назад сошлись во мнении, чтобы снять ограничения на использование оружия, которое они предоставили. Это должно позволить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России. Такое заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

"Насколько мне известно, и как я сообщал вчера, страны, имевшие ограничения по дальности, сняли эти ограничения", — сказал Мерц.

Во время визита в Финляндию он заявил, что описал то, что происходило в течение месяцев, а именно, что Украина имеет право использовать оружие, которое она получает, даже за пределами своих границ.

С момента вступления в должность в этом месяце Фридрих Мерц отошел от осторожного подхода своего предшественника Олафа Шольца, заняв более жесткую позицию в поддержке Украины против российского вторжения. Шольц разрешил лишь ограниченное использование немецкого оружия против целей на территории России, когда он санкционировал удары по позициям вблизи границы Харькова.

Читайте также на портале "Комментарии" — Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на ряд военных поставок на Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Китайская глобальная телевизионная сеть в Европе (CGTN Europe) в X (Twitter) со ссылкой на канцлера Германии Фридриха Мерца.

Также информацию подтверждает Clash Report, заявляя, что Берлин больше не ограничивает поставки дальнобойного оружия на Украину. Издание также сообщает, что теперь ВСУ с большой вероятностью получат немецкие ракеты Taurus.

Мерц также подчеркнул необходимость поставок Украине оружия дальнего радиуса действия. Ожидается, что Германия может доставить украинским войска 100-150 этих ракет, являющихся аналогом британско-французских Storm Shadow/SCALP-EG.



