Что общего между Covid-19 и фиброзом и как вирус влияет на лёгкие: рассказали немецкие ученые

Ученые под руководством Лейфа-Эрика Сандера из больницы Charite в Берлине рассказали, как Covid-19 влияет на легочную ткань пациентов. Известно, что после тяжелого протекания болезни она рубцуется, утолщается и становится неэластичной. Об этом пишет dpa-international.

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Исследования показывают, что когда человек заболел Covid-19, то в легких происходят такие же процессы, как при идиопатическом фиброзе легких. В тканях умерших пациентов под микроскопом обнаружены характерные признаки тяжелого фиброза. Поэтому у пациентов с тяжелым течением Covid-19 часто развивается острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС).

"Почти у всех умерших пациентов было обнаружено значительное повреждение тканей. Большинство альвеол были разрушены, а стенки альвеол имели значительное утолщение. Мы также нашли повсеместное отложение коллагена, основного компонента рубцовой ткани", – сказал Питер Бур из Института патологии в RWTH Аахенском университете.

По словам ученого, легочная недостаточность наступает через две-три недели после того, как появятся первые симптомы. То есть к легочной недостаточности приводит не репликация вируса, а вторичная реакция организма с участием иммунной системы.

В легких умерших больных накапливались макрофаги – иммунные клетки. В тяжелых случаях Covid-19 макрофаги контактировали с определенными клетками соединительной ткани. В результате макрофагов становилось больше, они образовывали большое количество коллагена.

Согласно результатам исследования на клеточных культурах Sars-CoV-2 вызывает неправильную реакцию макрофагов и заставляет их образовывать рубцы на ткани.

"Итак, наши данные показывают параллели между Covid-19 и идиопатическим фиброзом легких. Это может объяснить, почему некоторые из факторов риска Covid-19 также являются факторами риска идиопатического фиброза легких. К ним относятся: основные заболевания, курение, мужской пол и возраст старше 60 лет", — сказал Антуан-Эммануэль Салиба из Института Гельмгольца в Вюрцбурге.

Однако разница между Covid-19 и идиопатическим фиброзом легких есть. Ведь рубцы от Covid-19 могут рассасываться.



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