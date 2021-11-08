COVID-19 в Германии: зафиксирован рекордный максимум количества больных

В мире 250 млн человек заболело на COVID-19, в Германии показатель количества новых случаев заражения коронавирусом на 100 тыс. человек за неделю вырос до 201,1. Это рекордное количество человек с декабря 2020 года. Тогда показатель составил 197,6. Такие данные обнародовал немецкий Институт Роберта Коха. Об этом сообщает RTE со ссылкой на Reuters.

Фиксируют вспышку коронавируса в Германии, фото из открытых источников

В странах Восточной Европы регистрируют вспышки болезни из-за заражения штаммом Delta. Каждые три месяца заражается 50 млн человек. Почти половина всех новых случаев инфицирования – новые случаи в европейских странах. В Германии уровень вакцинации составляет менее 70%. По словам руководителя института Лотара Виллера, есть риск, что непривитые заболеют в течение пары месяцев.

Больше всего больных в Саксонии, там уровень заболеваемости вдвое превышает средний по стране (491,3 на 100 тыс. населения). В земле вводятся новые ограничения для невакцинированных людей.

Как сказала Мария Ван Керхове, эпидемиолог, руководитель Всемирной организации здравоохранения, до конца 2022 года будет уменьшено количество тяжелых случаев заболевания и смертности. Хотя новогодние праздники и зима будут только способствовать распространению коронавируса среди населения стран. Однако в ВОЗ уверены, что благодаря вакцинам удастся побороть пандемию.

Пока количество заражений в 55 из 240 стран все еще растет. Среди них у России, Украины и Греции количество новых случаев близко к рекордному уровню с 2020 года.

По состоянию на 8 ноября в Украине заболело 13 068 человек, умерло от осложнений 473 человека. Также заболело 790 детей.

Как сообщал портал "Комментарии", в Новой Зеландии зафиксировано рекордное количество заболеваний COVID-19.

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