logo

BTC/USD

65866.30

ETH/USD

4726.21

LTC/USD

209.27

USD/UAH

26.40

EUR/UAH

30.50

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия COVID-19 в Германии: зафиксирован рекордный максимум количества больных
commentss НОВОСТИ Все новости

COVID-19 в Германии: зафиксирован рекордный максимум количества больных

Количество заражений новым штаммом растет в Европе

сегодня, 11:45
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

В мире 250 млн человек заболело на COVID-19, в Германии показатель количества новых случаев заражения коронавирусом на 100 тыс. человек за неделю вырос до 201,1. Это рекордное количество человек с декабря 2020 года. Тогда показатель составил 197,6. Такие данные обнародовал немецкий Институт Роберта Коха. Об этом сообщает RTE со ссылкой на Reuters.

COVID-19 в Германии: зафиксирован рекордный максимум количества больных

Фиксируют вспышку коронавируса в Германии, фото из открытых источников

В странах Восточной Европы регистрируют вспышки болезни из-за заражения штаммом Delta. Каждые три месяца заражается 50 млн человек. Почти половина всех новых случаев инфицирования – новые случаи в европейских странах. В Германии уровень вакцинации составляет менее 70%. По словам руководителя института Лотара Виллера, есть риск, что непривитые заболеют в течение пары месяцев.

Больше всего больных в Саксонии, там уровень заболеваемости вдвое превышает средний по стране (491,3 на 100 тыс. населения). В земле вводятся новые ограничения для невакцинированных людей.

Как сказала Мария Ван Керхове, эпидемиолог, руководитель Всемирной организации здравоохранения, до конца 2022 года будет уменьшено количество тяжелых случаев заболевания и смертности. Хотя новогодние праздники и зима будут только способствовать распространению коронавируса среди населения стран. Однако в ВОЗ уверены, что благодаря вакцинам удастся побороть пандемию.

Пока количество заражений в 55 из 240 стран все еще растет. Среди них у России, Украины и Греции количество новых случаев близко к рекордному уровню с 2020 года.

По состоянию на 8 ноября в Украине заболело 13 068 человек, умерло от осложнений 473 человека. Также заболело 790 детей.

Как сообщал портал "Комментарии", в Новой Зеландии зафиксировано рекордное количество заболеваний COVID-19.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rte.ie/news/coronavirus/2021/1108/1258509-global-covid/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!