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Депутаты обратились к Шольцу с шокирующим призывом. Что предлагают в вопросе Украины

Часть немецких депутатов обратились с открытым письмом к канцлеру Олафу Шольцу. В нем они призвали канцлера прекратить оказывать Украине военную помощь и работать на мирное разрешение конфликта

сегодня, 12:50
Автор:
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Ткачик Олеся
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Тридцать два немецких депутата обратились к канцлеру Олафу Шольцу с открытым письмом, призывая его прекратить поставки оружия Украине и сосредоточиться на мирном разрешении конфликта.

Депутаты обратились к Шольцу с шокирующим призывом. Что предлагают в вопросе Украины

Олаф Шольц

В частности, в письме они выразили желание служить миру и предложили Шольцу действовать как посредник между сторонами конфликта для нахождения мирного решения.

Согласно обращению депутатов, немецкий канцлер должен прекратить поставки оружия Украине и приложить усилия для мирного урегулирования ситуации. Они выразили обеспокоенность по поводу эскалации конфликта и призвали Берлин инициировать дипломатические решения для прекращения войны.

В обращении также осуждается российская агрессия, но не указывается на конкретные события или виновников, таких как, например, кремлевский диктатор Владимир Путин или города, пострадавшие от военных действий страны-агрессора.

Среди подписавших письмо представители разных партий, кроме Партии зеленых.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что канцлер Олаф Шольц позиционирует себя как канцлер мира, и такую стратегию поддерживают большинство жителей Германии. Кроме того, по мнению экспертов, Германия и Соединенные Штаты хотят , чтобы в Украине война была прекращена. Якобы, по их мнению, для Украины победой стало бы возвращение территорий, которые еще не были захвачены Россией до полномасштабного вторжения. То есть, якобы ради мира, лидеры Германии и США готовы отдать России Донбасс и Крым. Говорят, что эти страны затягивают выделение помощи Киеву, чтобы ВСУ начали терять территорию и таким образом заставили президента Владимира Зеленского принять сложное решение и согласиться на переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.




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Источник: https://www.spiegel.de/politik/deutschland/landkreis-uckermark-abgeordnete-von-cdu-spd-fdp-linke-afd-und-die-heimat-fordern-stopp-der-militaerhilfe-fuer-die-ukraine-a-16b95ceb-5a3f-4862-9b91-0fb131d89966
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Обсуждения

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Ігор

сегодня, 12:11

Взагалі не треба було лізти у пекло в сварку юдейсько-путінських чортів. Краще б ці гроші пішли на облаштування біженців і створення якісної діаспори у Європі. Або Україну треба було приєднувати до розумово розвинутих країн. А так половина було вкрадено половина пішло на ескалацію кризи імені Зе і Путіна.


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