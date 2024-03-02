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Действительно ли немецкие офицеры обсуждали, как уничтожить Крымский мост. Что сказал Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил подлинность записей, обнародованных российскими пропагандистами, на которых немецкие офицеры обсуждают передачу Украине дальнобойных ракет Taurus, сообщает DPA

сегодня, 16:33
Автор:
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Ткачик Олеся
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Олаф Шольц заявил, что запись разговоров немецких офицеров с обсуждением атаки на Крымский мост является настоящей. По его словам, речь идет о серьезной утечке информации.

Действительно ли немецкие офицеры обсуждали, как уничтожить Крымский мост. Что сказал Шольц

Олаф Шольц

Кроме того, немецкий канцлер дал обещание максимально быстро предоставить на этот счет разъяснения.

"По этой причине сейчас это выясняется очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро. Это тоже необходимо",
– сказал Шольц.

Напомним, 1 марта российские пропагандисты опубликовали аудио разговоры немецких офицеров, обсуждавших возможность передачи Украине дальнобойных ракет "Таурус". В частности, они говорили о том, как с помощью этих ракет можно было бы нанести удар по Крымскому мосту. Указывалось, что речь идет о надежной конструкции и нескольких ракетах для того, чтобы ее разрушить, не хватит. Немецкие офицеры подчеркнули, что можно было бы передать Украине сто таких ракет, разделив их поставки на две равные партии.

При этом издание Spiegel буквально сразу подчеркнуло, что вероятно запись, которую обнародовали россияне, вероятно, аутентичная.

Напомним, Украина не первый год просит у Германии дальнобойные ракеты Taurus . Немецкие политики подчеркивали, что они могут изменить ситуацию в поле боя, поскольку с их помощью можно разрушить Крымский мост.

Вместе с тем канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно подчеркивал, что Германия не будет предоставлять Украине дальнобойные ракеты. В последний раз он подчеркнул , что у них большая дальность полета, поэтому они могут поразить цель в Москве. Шольц отметил, что Германия не хотела бы стать участником войны в Украине, поэтому речь не идет о поставке дальнобойных ракет Киеву.




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Источник: https://twitter.com/dpa_intl/status/1763900324194955725
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