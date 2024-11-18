Действительно ли Украина получит мини-Таурусы: в Берлине сделали заявление

Как передает портал "Комментарии", министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил информацию СМИ о намерении передать Украине партию из 4 тысяч дронов, которые оснащены искусственным интеллектом и могут очень эффективно поражать цели на значительном расстоянии. Об этом он сказал во время визита к производителю вертолетов Airbus в Донауверти, его цитирует Stern.

Борис Писториус. Фото: из открытых источников

Глава оборонного ведомства Германии отметил, эти дроны могут "в определенной степени преодолеть систему РЭБ противника, облететь ее".

Они способны "действовать на расстоянии 30 или 40 километров в глубине территории, а затем атаковать командные пункты, логистические узлы и другие цели", добавил Писториус.

"Это важный дополнительный актив для украинских вооруженных сил", – отметил Борис Писториус.

Отметим, ранее немецкий таблоид "Bild" сообщил, что Германия готовится предоставить Украине новую технологическую поддержку в условиях войны. Немецкая компания Helsing поставит Украине 4 тысячи беспилотников с искусственным интеллектом.

Отмечается, что эти дроны, прозванные Mini-Taurus, будут оснащены современными системами, делающими их практически неуязвимыми для российских систем радиоэлектронной борьбы и GPS-помех. Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил факт поставки беспилотников Украине.

По словам инсайдеров, уже с декабря ежемесячно начнут поставлять несколько сотен таких дронов. Сейчас несколько образцов тестируются на востоке Украины в реальных боевых условиях.

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