Действительно ли в Германии назревают досрочные выборы: опрос показал, чего хотят немцы

Большинство немцев поддерживают проведение досрочных парламентских выборов на фоне коалиционного кризиса. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Tagesschau, пишет, анализируя данные опроса, проведенного еще до объявления о распаде коалиции.

Германия. Фото: из открытых источников

Отмечается, что 53% опрошенных высказались за досрочные выборы. Однако немалый показатель, 40%, выступали за то, чтобы правящая коалиция продолжала оставаться у власти на период, остающийся до выборов.

Больше всего поддерживают идею досрочных выборов сторонники партий крайнего спектра, которые становятся все больше популярными: ультраправой популистской "АдГ" (88%) и Альянса Сары Вагенкнехт (82%), который недавно показал успех на выборах в восточных землях и претендует на участие в региональных правительствах. В целом поддержка досрочных выборов на востоке Германии больше, чем на западе (60% против 52%).

Среди сторонников консервативного Христианско-демократического союза досрочные выборы поддерживают 68%, среди избирателей СДПГ – 25%, "Зеленых" – 18%.

Опрос проводился 6 ноября, но еще до объявлений об отставке лидера "Свободных демократов" Линднера.

В предыдущем опросе DeutschlandTrend на прошлой неделе 85% респондентов заявили, что недовольны работой правительства. Относительно поддержки отдельных политиков, наиболее одобрительно высказывались о министре обороны Борисе Писториусе (55%), лидере ХДС Фридрихе Мерце (30%) и лидере популистской партии своего имени Саре Вагенкнехт (24%).

Довольны работой Шольца и готовы его поддержать всего 19% немцев, учувствовавших в опросе. Столько же процентов получили лидер "Свободных демократов" Кристиан Линднер и сопредседатель "АдН" Алис Вайдель.

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