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Действительно ли в Германии назревают досрочные выборы: опрос показал, чего хотят немцы

53% граждан Германии, которые участвовали в опросе, высказались за досрочные выборы

сегодня, 14:20
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Кравцев Сергей

Большинство немцев поддерживают проведение досрочных парламентских выборов на фоне коалиционного кризиса. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Tagesschau, пишет, анализируя данные опроса, проведенного еще до объявления о распаде коалиции.

Действительно ли в Германии назревают досрочные выборы: опрос показал, чего хотят немцы

Германия. Фото: из открытых источников

Отмечается, что 53% опрошенных высказались за досрочные выборы. Однако немалый показатель, 40%, выступали за то, чтобы правящая коалиция продолжала оставаться у власти на период, остающийся до выборов.

Больше всего поддерживают идею досрочных выборов сторонники партий крайнего спектра, которые становятся все больше популярными: ультраправой популистской "АдГ" (88%) и Альянса Сары Вагенкнехт (82%), который недавно показал успех на выборах в восточных землях и претендует на участие в региональных правительствах. В целом поддержка досрочных выборов на востоке Германии больше, чем на западе (60% против 52%).

Среди сторонников консервативного Христианско-демократического союза досрочные выборы поддерживают 68%, среди избирателей СДПГ – 25%, "Зеленых" – 18%.

Опрос проводился 6 ноября, но еще до объявлений об отставке лидера "Свободных демократов" Линднера.

В предыдущем опросе DeutschlandTrend на прошлой неделе 85% респондентов заявили, что недовольны работой правительства. Относительно поддержки отдельных политиков, наиболее одобрительно высказывались о министре обороны Борисе Писториусе (55%), лидере ХДС Фридрихе Мерце (30%) и лидере популистской партии своего имени Саре Вагенкнехт (24%).

Довольны работой Шольца и готовы его поддержать всего 19% немцев, учувствовавших в опросе. Столько же процентов получили лидер "Свободных демократов" Кристиан Линднер и сопредседатель "АдН" Алис Вайдель.

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Источник: https://www.tagesschau.de/
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