Консервативный депутат немецкого парламента в Берлине выразил резкую критику в адрес дирижера Юстуса Франца, недавно посетившего Москву и получившего Орден Дружбы от российского диктатора Владимира Путина. Заявление сделал член Христианско-демократического союза Роланд Тейс в интервью изданию Politico, призывая к конкретным действиям со стороны германских властей.

Фото: из открытых источников

Тейс отметил, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер должен рассмотреть возможность лишения Франца Федерального ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия".



"Тот, кто поддерживает диктатора, чьи гибридные военные агрессии до сих пор направлены против нашей страны, не может оставаться кавалером этого ордена", — заявил политик.

Награда от Путина была вручена 4 ноября. В Кремле подчеркнули, что Франц много лет способствовал укреплению культурных связей между Россией и Германией. Такие слова вызвали большое возмущение среди части немецких политиков и общественности.

Кроме того, в феврале 2023 года Юстус Франц подписал противоречивый "Манифест мира", инициированный левым политиком Сарой Вагенкнехт, где содержался призыв к переговорам с РФ, что также повлекло за собой дополнительные дискуссии по его позиции.

На официальном вебсайте дирижера говорится, что он сотрудничал с ведущими филармоническими коллективами Берлина, Нью-Йорка и Вены, а также с Лондонским симфоническим оркестром. Кроме того, Франц открыто выражал восхищение творчеством классиков русской музыки, таких как Петр Чайковский и Сергей Рахманинов, что частично объясняет его интерес к поездке в Москву.

