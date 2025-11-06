Консервативний депутат німецького парламенту в Берліні висловив різку критику на адресу диригента Юстуса Франца, який нещодавно відвідав Москву та отримав Орден Дружби від російського диктатора Володимира Путіна. Заяву зробив член Християнсько-демократичного союзу Роланд Тейс в інтерв’ю виданню Politico, закликаючи до конкретних дій з боку німецької влади.

Тейс наголосив, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр повинен розглянути можливість позбавлення Франца Федерального ордена "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина".



"Той, хто підтримує диктатора, чиї гібридні військові агресії досі спрямовані проти нашої країни, не може залишатися кавалером цього ордена", — заявив політик.

Як зазначає Politico, нагорода від Путіна була вручена 4 листопада. У Кремлі підкреслили, що Франц протягом багатьох років сприяв зміцненню культурних зв’язків між Росією та Німеччиною. Такі слова викликали неабияке обурення серед частини німецьких політиків та громадськості.

Крім того, у лютому 2023 року Юстус Франц підписав суперечливий "Маніфест миру", ініційований лівим політиком Сарою Вагенкнехт, де містився заклик до переговорів із РФ, що також спричинило додаткові дискусії щодо його позиції.

На офіційному вебсайті диригента зазначено, що він співпрацював із провідними філармонічними колективами Берліна, Нью-Йорка та Відня, а також з Лондонським симфонічним оркестром. Окрім цього, Франц відкрито висловлював захоплення творчістю класиків російської музики, таких як Петро Чайковський та Сергій Рахманінов, що частково пояснює його інтерес до поїздки до Москви.

