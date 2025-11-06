logo_ukra

Німеччина Диригента у Берліні покарали за симпатію до Путіна: деталі скандалу
commentss НОВИНИ Всі новини

Диригента у Берліні покарали за симпатію до Путіна: деталі скандалу

Музикант проявляє великий інтерес до творчості російських композиторів

6 листопада 2025, 15:50
Автор:
Клименко Елена

Консервативний депутат німецького парламенту в Берліні висловив різку критику на адресу диригента Юстуса Франца, який нещодавно відвідав Москву та отримав Орден Дружби від російського диктатора Володимира Путіна. Заяву зробив член Християнсько-демократичного союзу Роланд Тейс в інтерв’ю виданню Politico, закликаючи до конкретних дій з боку німецької влади.

Диригента у Берліні покарали за симпатію до Путіна: деталі скандалу

Тейс наголосив, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр повинен розглянути можливість позбавлення Франца Федерального ордена "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина".

"Той, хто підтримує диктатора, чиї гібридні військові агресії досі спрямовані проти нашої країни, не може залишатися кавалером цього ордена", — заявив політик. 

Як зазначає Politico, нагорода від Путіна була вручена 4 листопада. У Кремлі підкреслили, що Франц протягом багатьох років сприяв зміцненню культурних зв’язків між Росією та Німеччиною. Такі слова викликали неабияке обурення серед частини німецьких політиків та громадськості.

Крім того, у лютому 2023 року Юстус Франц підписав суперечливий "Маніфест миру", ініційований лівим політиком Сарою Вагенкнехт, де містився заклик до переговорів із РФ, що також спричинило додаткові дискусії щодо його позиції.

На офіційному вебсайті диригента зазначено, що він співпрацював із провідними філармонічними колективами Берліна, Нью-Йорка та Відня, а також з Лондонським симфонічним оркестром. Окрім цього, Франц відкрито висловлював захоплення творчістю класиків російської музики, таких як Петро Чайковський та Сергій Рахманінов, що частково пояснює його інтерес до поїздки до Москви.

Раніше портал "Коментарі" писав, що ситуація з водопостачанням у Донецьку, який перебуває під контролем росіян, критична. Місцеві жителі буквально борються за ємності з водою: охороняють їх уночі та навіть приковують до будинків, щоб сусіди не забрали, розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.



