Дополнительные 3 млрд для Украины: действительно ли Германия приняла решение

Бюджетный комитет немецкого парламента обратился к министру финансов Йорга Кукису с призывом утвердить дополнительные 3 миллиарда евро военной помощи для Украины. Это решение поддержали оппозиционные консерваторы и Свободная демократическая партия, тогда как правящие социал-демократы и Зеленые воздержались. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters", со ссылкой на собственные источники.

Германия. Фото: из открытых источников

Запрос был одобрен бюджетным комитетом парламента голосами оппозиционных партий – Христианско-демократического союза (ХДС) и Свободной демократической партии (СвДП). Представители правящих социал-демократов (СДПГ) и партии Зеленых воздержались во время голосования.

Хотя комитет не имеет полномочий самостоятельно принимать решение о дополнительной помощи Украине без одобрения министра финансов, на практике министерство обычно удовлетворяет такие запросы. Члены бюджетного комитета от ХДС и СвДП отметили, что в бюджете есть достаточно средств для этого запроса.

Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) также поддерживает предоставление дополнительной военной помощи Украине, но настаивает на том, что для этого необходимо приостановить так называемый долговой тормоз – строгие ограничения на государственные заимствования в Германии.

"Этот спор о расходах привел к распаду правительства Германии, поскольку Шольц хотел приостановить действие „долгового тормоза", ссылаясь на особые обстоятельства, тогда как бывший министр финансов Кристиан Линднер отказался, требуя сокращения расходов вместо новых заимствований", – говорится в сообщении.

Авторы публикации отмечают, что эти средства являются дополнением к 8 миллиардам евро, предусмотренных для Украины в бюджете на 2024 год. Немецкая помощь Украине была сокращена до 4 миллиардов евро в 2025 году, поскольку страна надеется, что Украина сможет удовлетворить большую часть своих военных потребностей за счет кредитов в размере 50 миллиардов долларов, одобренных "Группой семи".

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