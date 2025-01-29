Шольц не сдержал эмоций в адрес Маска: что возмутило канцлера Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с резкой критикой в адрес известного миллиардера, ближайшего соратника Дональда Трампа Илона Маска. Причиной стала поддержка американским бизнесменом правых партий в Европейском Союзе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что канцлер ФРГ заявил в разговоре с представителями СМИ в Берлине, что Маск "вмешивается в пользу правых политиков по всей Европе".

"И это действительно отвратительно, и это не хорошо для демократического развития во всем Европейском Союзе", — отметил Олаф Шольц.

Стоит напомнить, что близкий к президенту США Дональду Трампу, самый богатый человек мира неоднократно критиковал канцлера Германии и его правительство, призывая Шольца уйти в отставку. Также Маск заявлял, что ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) якобы является единственным спасителем ФРГ.

Недавно американский миллиардер также появился по видеосвязи на предвыборном мероприятии AfD. Маск заявил на мероприятии, что немцы не должны быть виноватыми в грехах своих родителей, и должны гордиться своей культурой.

"Я абсолютно критически отношусь к тому, что Илон Маск сказал об истории Германии", — сказал Шольц.

Канцлер также добавил, что ФРГ будет продолжать нести ответственность за то, что сделали немцы в прошлом, имея в виду годы Второй Мировой войны.

Также Шольц отметил, что на этой неделе мир вспоминает освобождение нацистского концлагеря Аушвиц.

"Это убийство такого количества евреев и других людей в Европе, совершенное немцами в прошлом, является исторической ответственностью", — подчеркнул он.

При этом Шольц добавил, что Германия благодарна США за то, что американские солдаты помогали освобождать страну от нацистов, и помогли ей снова стать демократией.

"Вот почему я так зол из-за того, что Илон Маск вмешивался в пользу ультраправых", — пояснил канцлер ФРГ.

Читайте также на портале "Комментарии" — время "Х" пришло: к чему Шольц призвал НАТО и ЕС.



