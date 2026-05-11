Друг Путина возвращается в большую игру: в Германии внезапно изменили позицию по переговорах с РФ

В Германии разгорается политический скандал вокруг возможного возвращения Герхарда Шредера в международную дипломатию. Как сообщает The Telegraph, в Берлине рассматривают вариант привлечения бывшего канцлера к переговорам по войне в Украине в качестве специального посредника.

Герхард Шредер. Фото: из открытых источников

По данным издания, идея обсуждается на фоне попыток Европы наладить прямой диалог с Кремлем. Однако участие Шредера рассматривается только при одном условии – он должен действовать в тандеме с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, который будет выступать своеобразным политическим противовесом бывшему канцлеру.

Первоначально немецкие власти жестко отвергли предложение Москвы о привлечении Шредера. Один из источников в правительстве Германии назвал инициативу частью "гибридной стратегии России" и попыткой расколоть Европу. Тем не менее позже в Берлине допустили, что вариант посредничества все же может быть рассмотрен, если Москва покажет готовность отойти от своих жестких требований по войне.

Ситуация вызвала бурную реакцию внутри немецкой политики. Некоторые представители правящей Социал-демократической партии уже заявили, что кандидатуру Шредера нельзя "автоматически отвергать". В частности, депутат Адис Ахметович призвал серьезно обсудить эту возможность.

Фигура Шредера остается крайне токсичной для многих европейских политиков. Именно при нем Владимир Путин укрепил отношения с Берлином в начале 2000-х. После ухода с поста канцлера Шредер вошел в руководящие органы российских энергетических компаний и активно продвигал проект газопровода "Северный поток".

Даже после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году экс-канцлер самостоятельно ездил в Москву и пытался выступать неформальным посредником между Кремлем и Западом.

Теперь обсуждение его возможного возвращения в переговорный процесс вновь вызывает опасения: станет ли Шредер каналом для дипломатии или инструментом влияния Кремля в Европе.

Читайте также на портале "Комментарии" — кто снова в игре: Путин хочет вернуть “друга Кремля” за стол переговоров по Украине.



