Друг Путіна повертається у велику гру: у Німеччині раптово змінили позицію щодо переговорів із РФ

У Німеччині спалахує політичний скандал навколо можливого повернення Герхарда Шредера до міжнародної дипломатії. Як повідомляє The Telegraph, у Берліні розглядають варіант залучення колишнього канцлера до переговорів щодо війни в Україні як спеціальний посередник.

Герхард Шрьодер. Фото: із відкритих джерел

За даними видання, ідея обговорюється на тлі спроб Європи налагодити прямий діалог із Кремлем. Однак участь Шредера розглядається лише за однієї умови – він має діяти в тандемі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром, який виступатиме своєрідною політичною противагою колишньому канцлерові.

Спочатку німецька влада жорстко відкинула пропозицію Москви про залучення Шредера. Одне з джерел в уряді Німеччини назвало ініціативу частиною "гібридної стратегії Росії" та спробою розколоти Європу. Проте пізніше в Берліні припустили, що варіант посередництва все ж таки може бути розглянутий, якщо Москва покаже готовність відійти від своїх жорстких вимог щодо війни.

Ситуація викликала бурхливу реакцію усередині німецької політики. Деякі представники правлячої Соціал-демократичної партії вже заявили, що кандидатуру Шредера не можна "автоматично відкидати". Зокрема депутат Адис Ахметович закликав серйозно обговорити цю можливість.

Фігура Шредера залишається дуже токсичною для багатьох європейських політиків. Саме за нього Володимир Путін зміцнив відносини з Берліном на початку 2000-х. Після звільнення з поста канцлера Шредер увійшов до керівних органів російських енергетичних компаній і активно просував проект газопроводу "Північний потік".

Навіть після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році екс-канцлер самостійно їздив до Москви та намагався виступати неформальним посередником між Кремлем та Заходом.

Тепер обговорення його можливого повернення до переговорного процесу знову викликає побоювання: чи стане Шредер каналом для дипломатії чи інструментом впливу Кремля в Європі.

