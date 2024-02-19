ЕС подготовил "сюрприз" для РФ. Бербок раскрыла, против чего будет направлен новый пакет санкций

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Ткачик Олеся
По словам Анналены Бербок, в очередной пакет санкций будут включены ограничения против производства беспилотников. Как сообщила глава МИД, принятие нового пакета санкций уже находится на финишной прямой.
Анналена Бербок
При этом она считает, что санкции против страны-агрессора нужно все время усиливать. Также министр добавила, что, несмотря на то, что Украина два года борется с немотивированной российской агрессией, отстаивает свободу и демократию, она продвигается на пути к вступлению в Европейский Союз.
Также Бербок подчеркнула, что Германия будет оказывать помощь Украине столько времени, сколько потребуется. По ее словам, в частности, об этом свидетельствуют и гарантии безопасности, подписанные президентом Владимиром Зеленским и канцлером Олафом Шольцом.
Напомним, ЕС начал обсуждать очередной пакет санкций в январе. Ожидается, что он будет принят ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 16 февраля Украина и Германия подписали соглашение о гарантиях безопасности и двусторонних отношениях. Как отметил канцлер Германии Олаф Шольц, этот документ трудно переоценить, поскольку он устанавливает, что Германия и дальше будет поддерживать независимую Украину, которая обороняется против российской агрессии. Канцлер подчеркнул, что Германия будет поддерживать украинских партнеров в развитии современной обороноспособности ВСУ, чтобы предотвратить любую агрессию РФ. Олаф Шольц подчеркнул, что если РФ подумает о новом акте агрессии против Украины в будущем, то между Киевом и Берлином есть детальные договоренности дипломатические, экономические и военные, как немецкий народ будет помогать Украине. Соглашение – это воплощение того, о чем договорились государства G7 в прошлом году в Вильнюсе, подчеркнул канцлер.
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