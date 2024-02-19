ЕС подготовил "сюрприз" для РФ. Бербок раскрыла, против чего будет направлен новый пакет санкций

По словам Анналены Бербок, в очередной пакет санкций будут включены ограничения против производства беспилотников. Как сообщила глава МИД, принятие нового пакета санкций уже находится на финишной прямой.

Анналена Бербок

"Сейчас мы находимся в процессе принятия тринадцатого пакета санкций, в том числе в отношении беспилотников. Мы находимся на последних метрах"

, — сказала Бербок.

При этом она считает, что санкции против страны-агрессора нужно все время усиливать. Также министр добавила, что, несмотря на то, что Украина два года борется с немотивированной российской агрессией, отстаивает свободу и демократию, она продвигается на пути к вступлению в Европейский Союз.

Также Бербок подчеркнула, что Германия будет оказывать помощь Украине столько времени, сколько потребуется. По ее словам, в частности, об этом свидетельствуют и гарантии безопасности, подписанные президентом Владимиром Зеленским и канцлером Олафом Шольцом.

Напомним, ЕС начал обсуждать очередной пакет санкций в январе. Ожидается, что он будет принят ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 16 февраля Украина и Германия подписали соглашение о гарантиях безопасности и двусторонних отношениях. Как отметил канцлер Германии Олаф Шольц, этот документ трудно переоценить, поскольку он устанавливает, что Германия и дальше будет поддерживать независимую Украину, которая обороняется против российской агрессии. Канцлер подчеркнул, что Германия будет поддерживать украинских партнеров в развитии современной обороноспособности ВСУ, чтобы предотвратить любую агрессию РФ. Олаф Шольц подчеркнул, что если РФ подумает о новом акте агрессии против Украины в будущем, то между Киевом и Берлином есть детальные договоренности дипломатические, экономические и военные, как немецкий народ будет помогать Украине. Соглашение – это воплощение того, о чем договорились государства G7 в прошлом году в Вильнюсе, подчеркнул канцлер.