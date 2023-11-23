Еще одна страна затягивает утверждение бюджета на 2024 год: под вопросом помощь Украине

Представители коалиции немецкого канцлера Олафа Шольца отложили на неопределенный срок переговоры по бюджету на 2024 год. Под вопросом обсуждения помощи для Украины . Об этом информирует Reuters .

Военная помощь от Германии (фото из открытых источников)

"Задержка переговоров, которые были запланированы в парламенте на четверг, подчеркнула стоящую перед правительством проблему после того, как Конституционный суд заблокировал перевод неиспользованных пандемических средств на зеленые инвестиции и поддержку промышленности", — пишут журналисты издания.

Это вызывает сигнал о том, что рост и без того шаткой экономической отрасли страны может замедлиться в следующем году, в частности, проекты и субсидия, которые должны были быть направлены для поддержания конкурентоспособности немецкой промышленности, теперь оказываются под угрозой.

Участвуя в пресс-конференции, немецкий канцлер Олаф Шольц сказал, что предложенный проект бюджета будет сейчас срочно обсуждать парламент, однако у всех хватит времени для тщательной проверки.

Задержки усиливают неопределенность о расходах во всех сферах экономики Германии и означают, что будущий бюджет на новый год, возможно, не будет принят до конца 2023 года.

Чиновники уже заморозили большинство из новых обязательств по расходам и заблокировали расходы из Фонда экономической стабилизации в сумме 200 миллиардов евро на этот год.

Едва ли не каждая статья будущих расходов, которые еще не были официально одобрены, находятся под вопросом. Среди неопределенных – помощь для Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Германия объявила о военной помощи для Украины . Как сказано в информации правительства Германии, армии Украины будут переданы двадцать боевых машин пехоты Marder с боекомплектом, 2380 артиллерийских снарядов калибра 155 мм, машина для разминирования Wisent 1, 2428 средств связи с криптошифрованием, а также бронь. машины скорой помощи.