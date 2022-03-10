Эстония временно прекращает выдачу туристических виз гражданам России

Эстонские власти объявили о временном прекращении выдачи туристических виз гражданам Российской Федерации.

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С соответствующим заявлением выступила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.





По ее словам, Эстония останавливает выдачу виз гражданам России, за исключением виз для посещения родственников.





"Сегодня в наших планах временная приостановка выдачи виз категорий C и D гражданам Российской Федерации. Это касается, прежде всего, новых виз на период, пока не будет прекращена военная деятельность России в Украине. К тому же сейчас с технической точки зрения невозможно получать госпошлину. Мы физически не можем обрабатывать новые запросы. Речь идет о приеме заявлений на получение виз во всех расположенных на территории России представительствах, консульствах и пунктах обслуживания", — рассказала министр.





"Однако исключения все же есть. Мы продолжим принимать заявления на получение визы от тех россиян, у которых на территории Эстонии проживают родственники, от имеющих гуманитарные причины, а также от больных родственников и лечения, проходящих в нашей стране. Так что да, выдача виз с целью получения лечебных процедур в эстонских СПА-центрах или других туристических целях – временно прекращена", — добавила Эва-Мария Лийметс.





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