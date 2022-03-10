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Эстония временно прекращает выдачу туристических виз гражданам России

Эстония останавливает выдачу виз гражданам России, за исключением виз для посещения родственников

сегодня, 16:21
Автор:

Ольга Чародий
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Эстонские власти объявили о временном прекращении выдачи туристических виз гражданам Российской Федерации.

Эстония временно прекращает выдачу туристических виз гражданам России

Эстония - фото из открытых источников

С соответствующим заявлением выступила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.


По ее словам, Эстония останавливает выдачу виз гражданам России, за исключением виз для посещения родственников.


"Сегодня в наших планах временная приостановка выдачи виз категорий C и D гражданам Российской Федерации. Это касается, прежде всего, новых виз на период, пока не будет прекращена военная деятельность России в Украине. К тому же сейчас с технической точки зрения невозможно получать госпошлину. Мы физически не можем обрабатывать новые запросы. Речь идет о приеме заявлений на получение виз во всех расположенных на территории России представительствах, консульствах и пунктах обслуживания", — рассказала министр.


"Однако исключения все же есть. Мы продолжим принимать заявления на получение визы от тех россиян, у которых на территории Эстонии проживают родственники, от имеющих гуманитарные причины, а также от больных родственников и лечения, проходящих в нашей стране. Так что да, выдача виз с целью получения лечебных процедур в эстонских СПА-центрах или других туристических целях – временно прекращена", — добавила Эва-Мария Лийметс.


Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российским пропагандистам также, как и российским властям придется отвечать за преступления против украинцев. Как передает портал "Комментарии", об этом президент заявил в своем видеообращении к украинцам. Президент отметил, ночью уже было известно о бомбардировке в Мариуполе роддома и детской больницы. И эта тема стала одной из тех, которые так любят обсуждать на российском телевидении в ток-шоу. При этом как всегда ни слова правды не прозвучало.  По словам Владимира Зеленского, российским телезрителям нагло соврали, рассказав, что в больнице и роддоме в Мариуполе засели какие-то выдуманные "националисты" и по ним был нанесен удар.  Зеленский отметил, что российские пропагандисты занимаются тем, что прикрывают преступления российского руководства. Но пропагандистам нужно понимать, что все равно придет время расплаты и им придется отвечать также, как и тем, кто отдает приказы сбрасывать бомбы, направлять ракеты на мирные украинские города.






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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/03/10/7135676/
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