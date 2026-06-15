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Это будет конец Путина: Германия пригрозила России ударами по Петербургу и Калининграду

В НАТО обсуждают сценарии ответа на возможную агрессию РФ.

15 июня 2026, 16:05
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Slava Kot

В случае вооруженного нападения России на страны НАТО Альянс готов нанести ответные удары по стратегическим объектам на территории РФ, включая Санкт-Петербург и Калининград. Об этом заявил командующий Воздушными силами Германии генерал-лейтенант Хольгер Нойман.

Это будет конец Путина: Германия пригрозила России ударами по Петербургу и Калининграду

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Хольгер Нойман в интервью The Telegraph заявил, что в случае нападения на Альянс под удар могут попасть ключевые военные объекты России, в том числе Калининград, Санкт-Петербург, Кольский полуостров и акватория Черного моря.

Нойман подчеркнул, что германские ВВС готовы действовать "немедленно" и без задержек. По его словам, Люфтваффе находится в полной готовности.

"Если кто-то сейчас позвонит по телефону и скажет, что ситуация требует действий — мы готовы", — сказал Нойман.

В то же время генерал подчеркнул, что в случае конфликта будут задействованы не только национальные силы Германии, но и весь потенциал НАТО, объединяющий 32 страны. Отдельно Нойман подчеркнул ключевой принцип Североатлантического союза, который заключается в равной защите всех членов.

"Должно быть четко, что нет зон различной безопасности, что НАТО — НАТО, до последнего сантиметра", — добавил генерал-лейтенант.

Заметим, что Калининград – это стратегический эксклав РФ, окруженный странами НАТО. Санкт-Петербург является принципиальным центром базирования русского флота, на Кольском полуострове размещены стратегические ядерные силы, а акватория Черного моря – это зона активности Черноморского флота РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский предложил Путину встречу на саммите G7.

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Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2026/06/15/luftwaffe-chief-warns-russia-german-ready-to-fight-for-nato
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