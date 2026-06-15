Це буде кінець Путіна: Німеччина пригрозила Росії ударами по Петербургу та Калінінграду

У разі збройного нападу Росії на країни НАТО Альянс готовий завдати ударів у відповідь по стратегічних об’єктах на території РФ, включно з Санкт-Петербургом і Калінінградом. Про це заявив командувач Повітряних сил Німеччини генерал-лейтенант Хольгер Нойман.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Хольгер Нойман в інтерв’ю The Telegraph заявив, що у випадку нападу на Альянс під удар можуть потрапити ключові військові об’єкти Росії, зокрема Калінінград, Санкт-Петербург, Кольський півострів та акваторія Чорного моря.

Нойман підкреслив, що німецькі ВПС готові діяти "негайно" і без затримок. За його словами, Люфтваффе перебуває у стані повної готовності.

"Якщо хтось зараз зателефонує і скаже, що ситуація вимагає дій — ми готові", — сказав Нойман.

Водночас генерал наголосив, що у разі конфлікту буде задіяно не лише національні сили Німеччини, а й увесь потенціал НАТО, який об’єднує 32 країни. Окремо Нойман підкреслив ключовий принцип Альянсу, який полягає у рівному захисті усіх членів.

"Повинно бути чітко, що немає зон різної безпеки, що НАТО є НАТО, до останнього сантиметра", — додав генерал-лейтенант.

Зауважимо, що Калінінград — це стратегічний ексклав РФ, оточений країнами НАТО. Санкт-Петербург є важливим центром базування російського флоту, на Кольському півострові розміщені стратегічні ядерні сили, а акваторія Чорного моря — це зона активності Чорноморського флоту РФ.

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