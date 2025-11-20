Это может перевернуть войну: какое оружие Мерц обещает Украине

Рубрики
Кравцев Сергей
Украина получит ракеты дальнего радиуса действия. Такое заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции со шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном, состоявшейся в Берлине.
Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников
Детали относительно количества ракет и сроков их предоставления он не уточнил. Канцлер также не стал отвечать на вопрос о предыдущем нежелании Германии поставлять Украине крылатые ракеты большой дальности Taurus. Такой подход он назвал тактикой для усиления давления на путинский режим.
При этом Фридрих Мерц напомнил о договоренности, что Берлин больше не будет публично обсуждать детали передачи Украине оружия, поскольку считает, что определенная неоднозначность необходима, особенно для российской стороны, относительно объема военной поддержки в этой сфере.
