Германия Это может перевернуть войну: какое оружие Мерц обещает Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Это может перевернуть войну: какое оружие Мерц обещает Украине

Фридрих Мерц подтвердил, что Украина получит ракеты дальнего радиуса действия

20 ноября 2025, 07:18
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина получит ракеты дальнего радиуса действия. Такое заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции со шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном, состоявшейся в Берлине.

Это может перевернуть войну: какое оружие Мерц обещает Украине

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

"В течение нескольких месяцев мы интенсивно работаем с правительством Украины над реализацией проектов по ракетам дальнего радиуса действия, как мы это технически называем. Украинская армия будет оснащена такими системами вооружения", – заявил немецкий канцлер.

Детали относительно количества ракет и сроков их предоставления он не уточнил. Канцлер также не стал отвечать на вопрос о предыдущем нежелании Германии поставлять Украине крылатые ракеты большой дальности Taurus. Такой подход он назвал тактикой для усиления давления на путинский режим.

При этом Фридрих Мерц напомнил о договоренности, что Берлин больше не будет публично обсуждать детали передачи Украине оружия, поскольку считает, что определенная неоднозначность необходима, особенно для российской стороны, относительно объема военной поддержки в этой сфере. 

"Я могу лишь сказать, что мы делаем все возможное, чтобы оснастить украинскую армию системами вооружения, имеющими соответствующую дальность действия. И это будет продолжаться в ближайшие недели и месяцы, если потребуется, вплоть до производства таких систем вооружения в самой Украине", – заявил канцлер ФРГ.

Читайте также на портале "Комментарии" — уже на следующей неделе в Украину прибудет первая немецкая башенная система ПВО Skyranger 35 на шасси танка Leopard 1. Об этом сообщил генеральный директор концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

Также издание "Комментарии" сообщало – о чем говорит заявление Мерца: почему Запад обеспокоен мобилизацией в Украине. Эксперты детально проанализировали ситуацию.




Источник: https://www.aa.com.tr/en/europe/germany-says-ukraine-to-get-long-range-missiles/3748327#
