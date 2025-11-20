Это может перевернуть войну: какое оружие Мерц обещает Украине

Украина получит ракеты дальнего радиуса действия. Такое заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции со шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном, состоявшейся в Берлине.

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

"В течение нескольких месяцев мы интенсивно работаем с правительством Украины над реализацией проектов по ракетам дальнего радиуса действия, как мы это технически называем. Украинская армия будет оснащена такими системами вооружения", – заявил немецкий канцлер.

Детали относительно количества ракет и сроков их предоставления он не уточнил. Канцлер также не стал отвечать на вопрос о предыдущем нежелании Германии поставлять Украине крылатые ракеты большой дальности Taurus. Такой подход он назвал тактикой для усиления давления на путинский режим.

При этом Фридрих Мерц напомнил о договоренности, что Берлин больше не будет публично обсуждать детали передачи Украине оружия, поскольку считает, что определенная неоднозначность необходима, особенно для российской стороны, относительно объема военной поддержки в этой сфере.

"Я могу лишь сказать, что мы делаем все возможное, чтобы оснастить украинскую армию системами вооружения, имеющими соответствующую дальность действия. И это будет продолжаться в ближайшие недели и месяцы, если потребуется, вплоть до производства таких систем вооружения в самой Украине", – заявил канцлер ФРГ.

