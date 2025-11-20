logo_ukra

Головна Новини Світ Німеччина Це може перевернути війну: яку зброю Мерц обіцяє Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Це може перевернути війну: яку зброю Мерц обіцяє Україні

Фрідріх Мерц підтвердив, що Україна отримає ракети далекого радіусу дії

20 листопада 2025, 07:18
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Україна отримає ракети далекого радіусу дії. Таку заяву зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на прес-конференції зі шведським прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном, що відбулася у Берліні.

Це може перевернути війну: яку зброю Мерц обіцяє Україні

Фрідріх Мерц. Фото: з відкритих джерел

"Протягом кількох місяців ми інтенсивно працюємо з урядом України над реалізацією проектів з ракет далекого радіусу дії, як ми це технічно називаємо. Українська армія буде оснащена такими системами озброєння", — заявив німецький канцлер.

Деталі щодо кількості ракет та термінів їх надання він не уточнив. Канцлер також не став відповідати на запитання щодо попереднього небажання Німеччини постачати Україні крилаті ракети великої дальності Taurus. Такий підхід він назвав тактикою посилення тиску на путінський режим.

При цьому Фрідріх Мерц нагадав про домовленість, що Берлін більше не публічно обговорюватиме деталі передачі Україні зброї, оскільки вважає, що певна неоднозначність необхідна, особливо для російської сторони, щодо обсягу військової підтримки у цій сфері.

"Я можу лише сказати, що ми робимо все можливе щоб оснастити українську армію системами озброєння, які мають відповідну дальність дії. І це триватиме найближчими тижнями та місяцями, якщо буде потрібно, аж до виробництва таких систем озброєння в самій Україні", – заявив канцлер ФРН.

Читайте також на порталі "Коментарі" — вже наступного тижня в Україну прибуде перша німецька баштова система ППО Skyranger 35 на шасі танка Leopard 1. Про це повідомив генеральний директор концерну Rheinmetall Армін Паппергер.

Також видання "Коментарі" повідомляло – про що каже заява Мерця: чому Захід стурбований мобілізацією в Україні. Експерти детально проаналізували ситуацію.




Джерело: https://www.aa.com.tr/en/europe/germany-says-ukraine-to-get-long-range-missiles/3748327#
