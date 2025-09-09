Заявления и действия, которые исходят от Москвы указывают на то, что имперские планы российского диктатора Владимира Путина не ограничатся только Украиной – наоборот, с нее все начинается. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Немецкий лидер призвал союзников в Европе переоценить интересы и искать новых партнеров по миру, учитывая кардинальный перелом в отношениях с Вашингтоном

"Мы в Европе должны скорректировать свои интересы – без ложной ностальгии", – акцентировал Мерц.

По его словам, Вашингтон остается важным партнером Европы. Однако отношения изменились, поскольку Штаты делают эти связи зависимыми от определенных интересов и вопросов.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Европы нет достаточного влияния, чтобы заставить Россию прекратить войну против Украины. США продолжают медлить с предоставлением гарантий безопасности или согласием на санкции. Такое заявление в интервью для канала своей консервативной партии на YouTube сделал канцлер Германии Фридрих Мерц.

"В настоящее время мы не можем оказать достаточного давления на Путина, чтобы положить конец этой войне. Мы зависим от американской помощи", — заявил немецкий канцлер.

