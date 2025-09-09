Это только начало: Мерц предупредил к чему дальше готовиться в войне с РФ

Рубрики
Заявления и действия, которые исходят от Москвы указывают на то, что имперские планы российского диктатора Владимира Путина не ограничатся только Украиной – наоборот, с нее все начинается. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц.
Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников
Немецкий лидер призвал союзников в Европе переоценить интересы и искать новых партнеров по миру, учитывая кардинальный перелом в отношениях с Вашингтоном
По его словам, Вашингтон остается важным партнером Европы. Однако отношения изменились, поскольку Штаты делают эти связи зависимыми от определенных интересов и вопросов.
