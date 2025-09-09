logo

Это только начало: Мерц предупредил к чему дальше готовиться в войне с РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Это только начало: Мерц предупредил к чему дальше готовиться в войне с РФ

Канцлер Германии Мерц считает, что планы Путина не ограничатся Украиной

9 сентября 2025, 07:18
Автор:
Кравцев Сергей

Заявления и действия, которые исходят от Москвы указывают на то, что имперские планы российского диктатора Владимира Путина не ограничатся только Украиной – наоборот, с нее все начинается. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц. 



Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Немецкий лидер призвал союзников в Европе переоценить интересы и искать новых партнеров по миру, учитывая кардинальный перелом в отношениях с Вашингтоном

"Мы в Европе должны скорректировать свои интересы – без ложной ностальгии", – акцентировал Мерц.

По его словам, Вашингтон остается важным партнером Европы. Однако отношения изменились, поскольку Штаты делают эти связи зависимыми от определенных интересов и вопросов.    

Читайте также на портале "Комментарии" — у Европы нет достаточного влияния, чтобы заставить Россию прекратить войну против Украины. США продолжают медлить с предоставлением гарантий безопасности или согласием на санкции. Такое заявление в интервью для канала своей консервативной партии на YouTube сделал канцлер Германии Фридрих Мерц.

"В настоящее время мы не можем оказать достаточного давления на Путина, чтобы положить конец этой войне. Мы зависим от американской помощи", — заявил немецкий канцлер.

Также издание "Комментарии" сообщало – после участия российского диктатора Владимира Путина в торжествах в КНР он начинает новый этап войны против Украины. Подтверждением может быть атака на здание Кабмин. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The Times".




Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-trump-putin-zelenskyy-live-sanctions-moscow-kremlin-12541713?postid=10145326#liveblog-body
