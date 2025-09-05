Войну в Украине не остановить: Мерц насторожил заявлением

У Европы нет достаточного влияния, чтобы заставить Россию прекратить войну против Украины. США продолжают медлить с предоставлением гарантий безопасности или согласием на санкции. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью для канала своей консервативной партии на YouTube сделал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

"В настоящее время мы не можем оказать достаточного давления на Путина, чтобы положить конец этой войне. Мы зависим от американской помощи", — заявил немецкий канцлер.

В то же время, по его словам, такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, вступают в новые партнерские отношения с Россией.

Комментарии Мерца прозвучали на фоне того, как европейские лидеры взяли на себя обязательства предоставить Киеву гарантии безопасности в случае прекращения огня, хотя ясности в отношении конкретных обязательств президента США Дональда Трампа пока не было.

